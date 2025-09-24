Polonara pronto per il trapianto di midollo: il messaggio social prima dell'operazione

"Sono pronto per il trapianto e non vedo l'ora di farlo. Grazie per tutto il supporto e l’amore che mi dimostrate. Ci vediamo presto in campo". Con queste parole, in un video postato sui suoi profili social e indossando la maglia da allenamento della Nazionale , Achille Polonara ha voluto condividere con tifosi e amici le ultime ore prima di sottoporsi a un passo decisivo della sua lotta contro la leucemia. Giovedì, al reparto di ematologia dell' Ospedale Sant'Orsola di Bologna , l'ala classe 1991 affronterà il trapianto di midollo , donato da un compatibile al 90 % arrivato dagli Stati Uniti . Un momento delicato, che arriva al termine di mesi difficili per il giocatore e la sua famiglia.

Dalla diagnosi alla nuova speranza

A inizio giugno, durante la semifinale playoff scudetto con la Virtus Bologna, era arrivata la diagnosi di leucemia mieloide, la stessa che aveva colpito l'ex allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Polonara aveva già superato in passato un'altra battaglia contro un tumore al testicolo, due anni fa. Dopo la scoperta della malattia, si è trasferito con la moglie Erika e i figli, Vitoria e Achille junior, a Valencia per sottoporsi a cicli di chemioterapia e a una cura mirata a ridurre il rischio di recidiva. La scorsa settimana è rientrato in Italia, pronto per l'ultimo step della terapia. Il trapianto rappresenta una nuova speranza, mentre il giocatore sogna di poter tornare presto sul parquet. Dopo aver chiuso la sua avventura in bianconero con lo scudetto 2024-2025, Polonara si è trasferito alla Dinamo Sassari, squadra con cui aveva già giocato tra il 2017 e il 2019. Nelle ore che lo separano dall'intervento, Polonara non ha smesso di mostrare generosità: "C'è bisogno di tanti donatori e dando ognuno il proprio contributo si possono salvare tante vite. Iscrivetevi all'Admo, il vostro gesto può aiutare tante persone a vivere e guarire".