Olimpia nel ricordo di Re Giorgio, la sfida alla Virtus. Brescia e Trento ci provano: riparte il grande basket

Grandi emozioni all’Unipol Forum di Milano, sia dentro che fuori dal parquet. Ricomincia, infatti, il grande basket italiano con il classico appuntamento della Supercoppa, che vedrà in campo il meglio della nostra pallacanestro. A partire da Olimpia Milano e Virtus Bologna, come di consueto chiamate a giocare una stagione da protagoniste con la speranza di raccogliere soddisfazioni anche in Europa, dove sono attese da un’Eurolega più dura che mai, dopo l’aument