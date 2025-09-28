Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Olimpia Milano, trionfo nella Supercoppa Italiana

La squadra di Ettore Messina batte al Forum di Assago la Germani Brescia per 90-76: è il sesto titolo per la formazione meneghina
Olimpia Milano, trionfo nella Supercoppa Italiana© CIAMILLO
1 min

ASSAGO - L'Olimpia Milano batte per 90-76 la Germani Brescia e vince la Supercoppa italiana per la sesta volta nella sua storia. La squadra di Ettore Messina dopo aver battuto in semifinale la Virtus Bologna ai supplementari, conquista al Forum di Assago il suo primo trofeo dopo la scomparsa dell’ex patron Giorgio Armani.  

L’Olimpia Milano conquista la sesta Supercoppa della storia

Dopo un primo tempo equilibrato, Milano allunga il passo nel terzo periodo arrivando a conquistare un margine di vantaggio 18 punti. Brescia prova a reagire, ma l’Olimpia riesce a mantenere la distanza di sicurezza fino alla sirena. Uomo partita Josh Nebo con diciotto punti, in doppia cifra anche Ellis (12 punti), LeDay e Ricci (11 punti). 

