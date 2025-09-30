Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Eurolega al via: ecco perché Olimpia e Virtus possono puntare ai play-off

Archiviata la Supercoppa, è già tempo di tuffarsi nella nuova stagione di Eurolega allargata a 20 squadre
Eurolega al via: ecco perché Olimpia e Virtus possono puntare ai play-off© Ciamillo
Roale
1 min

È tempo d'Europa, ed è arrivato il momento di fare la voce grossa dopo anni di delusioni. Archiviata la Supercoppa, è già tempo di tuffarsi nella nuova stagione di Eurolega, allargata a 20 squadre, che propone subito il primo doppio turno infrasettimanale. L'Italia è rappresentata da EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Olidata Bologna, che sfideranno rispettivamente Stella Rossa Belgrado e Real Madrid nella prima giornata di martedì 30 settembr

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte