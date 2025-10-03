Basket, Luca Banchi è il nuovo ct dell'Italia. Petrucci: "Ha tutto per farci crescere"

Petrucci: "Con Banchi dobbiamo sbancare"

"Ho scelto Banchi perchè racchiude tanti attributi. Ha portato risultati, ha lavorato bene in Lettonia dimostrando di partire quasi da zero in una nazione che non aveva una grande tradizione cestistica. Ha un'esperienza internazionale in tanti paesi e ha dimostrato di essere una persona seria, con carattere. Con Banchi dobbiamo sbancare" ha dichiarato Petrucci. Il numero uno della Federbasket ha sottolineato anche l’importanza del nuovo incarico in chiave olimpica: “L’allenatore è la figura più importante in una squadra, il giocatore deve avere un rapporto diretto con lui. Da subito ho detto a Luca Banchi che gli avrei timbrato i cinque cerchi olimpici nel cuore: le Olimpiadi sono tutto, rappresentano il coronamento di una vita.”

Il saluto a Pozzecco

Petrucci non ha mancato di rivolgere un pensiero al ct uscente, Gianmarco Pozzecco: “Voglio ringraziarlo, è una persona alla quale sono molto affezionato. Ci siamo lasciati in modo sereno, anche se ogni divorzio lascia sempre un po’ di amarezza. Ha lavorato con impegno, ha portato entusiasmo e a lui sono molto legato. Mi auguro trovi quanto prima una società, perché capisco che per lui si tratti di una privazione”.