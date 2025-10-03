Trovato con 132 caramelle alla cannabis, cestista americano rischia la condanna a morte in Indonesia

Basket, l'americano Shaw rischia la condanna a morte in Indonesia

Giramondo della pallacanestro (prima ha giocato in Messico, Uruguay, Repubblica Dominicana, Argentina, Libano e Tunisia), il 35enne cestista statunitense è accusato di aver provato a introdurre illegalmente droga nel Paese. L'arresto è avvenuto nello scorso maggio dopo che la polizia indonesiana, attivata dalla dogana che aveva segnalato un pacco sospetto partito dalla Thailandia, ha fatto irruzione nel suo apparamento e lo ha trovato in possesso di 132 caramelle alla cannabis (per un peso totale di 869 grammi ). "Ho una malattia infiammatoria, che è incurabile - ha detto dal carcere al 'The Guardian' il cestista, che è affetto dal morbo di Crohn ( un'infiammazione nelle pareti del tratto digestivo ) -. A parte la cannabis, non esiste una medicina che allevi il mio mal di stomaco. Ho fatto uno stupido errore". In Indonesia però c'è una politica dura e intransigente in tema di droga e già in passato diverse persone sono state condannate a morte per traffico di stupefacenti, con le esecuzioni avvenute tramite fucilazione. Nel frattempo Shaw è stato squalificato a vita dalla lega indonesiana di basket.