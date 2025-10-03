Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Trovato con 132 caramelle alla cannabis, cestista americano rischia la condanna a morte in Indonesia

In carcere Jarred Shaw dei Tangerang Hawks, che si è giustificato spiegando di essere affetto dal morbo di Crohn: tutti i dettagli
Trovato con 132 caramelle alla cannabis, cestista americano rischia la condanna a morte in Indonesia
2 min

ROMA - Fino a pochi mesi fa idolo dei tifosi dei Tangerang Hawks, squadra di basket della Indonesian League, Jarred Shaw è ora in carcere proprio in Indonesia e rischia una lunga condanna e addirittura la pena di morte.

Basket, l'americano Shaw rischia la condanna a morte in Indonesia

Giramondo della pallacanestro (prima ha giocato in Messico, Uruguay, Repubblica Dominicana, Argentina, Libano e Tunisia), il 35enne cestista statunitense è accusato di aver provato a introdurre illegalmente droga nel Paese. L'arresto è avvenuto nello scorso maggio dopo che la polizia indonesiana, attivata dalla dogana che aveva segnalato un pacco sospetto partito dalla Thailandia, ha fatto irruzione nel suo apparamento e lo ha trovato in possesso di 132 caramelle alla cannabis (per un peso totale di 869 grammi)"Ho una malattia infiammatoria, che è incurabile - ha detto dal carcere al 'The Guardian' il cestista, che è affetto dal morbo di Crohn (un'infiammazione nelle pareti del tratto digestivo)  -. A parte la cannabis, non esiste una medicina che allevi il mio mal di stomaco. Ho fatto uno stupido errore". In Indonesia però c'è una politica dura e intransigente in tema di droga e già in passato diverse persone sono state condannate a morte per traffico di stupefacenti, con le esecuzioni avvenute tramite fucilazione. Nel frattempo Shaw è stato squalificato a vita dalla lega indonesiana di basket.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Da non perdere

Ex stella Nba in arrestoFlamengo, Bruno Henrique rischia il carcere