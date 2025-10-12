La Virtus GVM Roma 1960 parte in quarta e punta al ritorno in Serie A2

La Virtus GVM Roma 1960 è partita in quarta e conferma di fare sul serio. Con il netto successo di ieri sera al Palazzetto dello Sport contro la Solbat Golfo Piombino per 91-64, la squadra romana ha conquistato la quarta vittoria consecutiva in altrettante giornate del campionato di Serie B Nazionale di basket , confermandosi una delle principali candidate alla promozione in Serie A2. Una Virtus determinata e concreta domina fin dall'inizio : partita mai in discussione e decisa già nel primo quarto grazie a un’intensità difensiva costante e a un attacco corale. Alla fine sono cinque i giocatori in doppia cifra, che testimoniano la profondità e la qualità del roster.

Calvani: "Gara solida, siamo soddisfatti"

Il gruppo guidato da coach Marco Calvani si sta rivelando solido e ricco di alternative, con i nuovi arrivi – Toscano, Majcunic, Leggio, Lenti, Battistini e Barattini – che si sono subito inseriti nei meccanismi di squadra, portando esperienza e rendimento. A questi si aggiunge il talento emergente Bazan, capace di dare energia e freschezza, insieme ai confermati Rodriguez e Visintin, in attesa del rientro dall’infortunio di Cane. “Dopo le prime tre partite vinte con qualche up and down avevamo bisogno di una gara solida – ha dichiarato coach Calvani nel postpartita – e l’approccio è stato ottimo. I ragazzi hanno dimostrato quanto tengano a questo campionato e quanto vogliano far bene. Siamo soddisfatti, ma consapevoli che ci sono ancora tante cose da migliorare.”

Con i precedenti successi contro Consorzio Leonardo Dany Quarrata, Consultivest Loreto Pesaro e Malvin PSA Basket Casoria, la Virtus GVM Roma 1960 guida ora in vetta solitaria la classifica del girone B a punteggio pieno, in attesa delle gare del resto del turno.

Il progetto, sostenuto dal presidente Massimiliano Pasqualini e dal gruppo GVM, continua a prendere forza, spinto dall’entusiasmo del pubblico del Palazzetto dello Sport e dal supporto dei nuovi sponsor, che hanno investito sulla crescita del club. La corsa della Virtus proseguirà giovedì sul campo dell’Allianz Pazienza San Severo, prima del ritorno in casa domenica prossima contro la General Contractor Jesi, per continuare a inseguire il sogno della Serie A2.