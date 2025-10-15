Basket, Erik Spoelstra è il nuovo ct del team Usa

È ufficiale Erik Spoelstra sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale statunitense di basket. L'attuale allenatore dei Miami Heat , in carica dal 2008 e due volte campione NBA (2012,2013), raccoglie l'eredità di Steve Kerr , di cui era stato vice durante i Giochi di Parigi 2024 , chiusi con la conquista della medaglia d'oro.

Un nuovo ciclo per team USA verso Mondiali e Olimpiadi

Spoelstra, che avrebbe superato la concorrenza di Tyronn Lue, guiderà gli Stati Uniti ai Mondiali del 2027 e soprattutto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove il basket a stelle e striscie tornerà a giocare davanti al proprio pubblico. "È un onore incredibile essere nominato capo allenatore della nazionale maschile. Rappresentare il nostro paese e guidare atleti di livello mondiale nelle competizioni più importanti è uno dei più grandi privilegi nello sport. Non vedo l'ora di portare avanti la tradizione di eccellenza e spirito di squadra che caratterizzano la nostra pallacanestro" ha dichiarato Spoelstra. Con la sua nomina, il team USA punta a dare continuità tecnica e culturale al progetto impostato negli ultimi anni, confermando al fiducia in una delle figure più rispettate e vincenti della NBA moderna.