Basket, Erik Spoelstra è il nuovo ct del team Usa

Il coach dei Miami Heat prende il posto di Steve Kerr: per lui una doppia sfida tra Mondiali 2027 e Olimpiadi casalinghe: "Un onore incredibile rappresentare il mio paese"
Basket, Erik Spoelstra è il nuovo ct del team Usa© AP
2 min

È ufficiale Erik Spoelstra sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale statunitense di basket. L'attuale allenatore dei Miami Heat, in carica dal 2008 e due volte campione NBA (2012,2013), raccoglie l'eredità di Steve Kerr, di cui era stato vice durante i Giochi di Parigi 2024, chiusi con la conquista della medaglia d'oro. 

Un nuovo ciclo per team USA verso Mondiali e Olimpiadi 

Spoelstra, che avrebbe superato la concorrenza di Tyronn Lue, guiderà gli Stati Uniti ai Mondiali del 2027 e soprattutto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove il basket a stelle e striscie tornerà a giocare davanti al proprio pubblico. "È un onore incredibile essere nominato capo allenatore della nazionale maschile. Rappresentare il nostro paese e guidare atleti di livello mondiale nelle competizioni più importanti è uno dei più grandi privilegi nello sport. Non vedo l'ora di portare avanti la tradizione di eccellenza e spirito di squadra che caratterizzano la nostra pallacanestro" ha dichiarato Spoelstra. Con la sua nomina, il team USA punta a dare continuità tecnica e culturale al progetto impostato negli ultimi anni, confermando al fiducia in una delle figure più rispettate e vincenti della NBA moderna. 

