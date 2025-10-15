Un derby d'altri tempi a Ladispoli: applausi a giocatori e pubblico

C’è una cittadina, sul litorale nord di Roma dove la parola derby e pallacanestro si sposano con passione. Insomma le emozioni che sono vissute, per esempio, a Bologna per le sfide tra Virtus e Fortitudo sono state replicate a Ladispoli per la stracittadina tra BkL Basket Ladispoli Autocentro Aurelia e Dinamo. Nella gara valida per la seconda giornata del campionato di DR1 vittoria per i padroni di casa del presidente Massimo Albano che si sono imposti con il punteggio finale di 67-55. Una serata da incorniciare non solo sul parquet, ma anche sugli spalti: oltre 600 persone hanno riempito il palazzetto, creando un’atmosfera straordinaria fatta di tifo, colori e grande entusiasmo. Una cornice di pubblico eccezionale che ha unito tutta la città nel segno della pallacanestro: famiglie, giovani del minibasket, tifosi di ogni età, protagonisti insieme di una serata all’insegna del rispetto e della condivisione dei veri valori sportivi. «Ha vinto il basket di Ladispoli – ha dichiarato la dirigenza del BKL – perché la passione e il calore visti al palazzetto sono la dimostrazione che la nostra città ama questo sport e vuole viverlo insieme. Ringraziamo tutti i presenti, gli sponsor e chi ogni giorno ci sostiene nel nostro percorso di crescita». Il cammino stagionale del BkL Basket Ladispoli prosegue ora con rinnovata energia, forte di un gruppo unito dentro e fuori dal campo e del sostegno di un pubblico che, ancora una volta, si è dimostrato il vero sesto uomo.

