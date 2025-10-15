Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Un derby d'altri tempi a Ladispoli: applausi a giocatori e pubblico

Si è svolto tra BkL Basket Ladispoli Autocentro Aurelia e Dinamo, sugli spalti oltre 600 spettatori. La gara era valida per la seconda giornata del campionato di DR1
Un derby d'altri tempi a Ladispoli: applausi a giocatori e pubblico
2 min
C’è una cittadina, sul litorale nord di Roma dove la parola derby e pallacanestro si sposano con passione. Insomma le emozioni che sono vissute, per esempio, a Bologna per le sfide tra Virtus e Fortitudo sono state replicate a Ladispoli per la stracittadina tra BkL Basket Ladispoli Autocentro Aurelia e Dinamo. Nella gara valida per la seconda giornata del campionato di DR1 vittoria per i padroni di casa del presidente Massimo Albano che si sono imposti con il punteggio finale di 67-55. Una serata da incorniciare non solo sul parquet, ma anche sugli spalti: oltre 600 persone hanno riempito il palazzetto, creando un’atmosfera straordinaria fatta di tifo, colori e grande entusiasmo. Una cornice di pubblico eccezionale che ha unito tutta la città nel segno della pallacanestro: famiglie, giovani del minibasket, tifosi di ogni età, protagonisti insieme di una serata all’insegna del rispetto e della condivisione dei veri valori sportivi. «Ha vinto il basket di Ladispoli – ha dichiarato la dirigenza del BKL – perché la passione e il calore visti al palazzetto sono la dimostrazione che la nostra città ama questo sport e vuole viverlo insieme. Ringraziamo tutti i presenti, gli sponsor e chi ogni giorno ci sostiene nel nostro percorso di crescita». Il cammino stagionale del BkL Basket Ladispoli prosegue ora con rinnovata energia, forte di un gruppo unito dentro e fuori dal campo e del sostegno di un pubblico che, ancora una volta, si è dimostrato il vero sesto uomo.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket