Virtus, Vildoza arrestato insieme alla moglie a Bologna: il motivo 

Notte da incubo a Bologna. I l playmaker argentino della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver aggredito un'operatrice di un'ambulanza durante una lite in strada, su viale Silvani. La notizia è diventata di dominio pubblico in poco tempo.

Virtus, fermato Vildoza

I due coniugi, a bordo di un'auto, avrebbero dapprima inveito senza motivo apparente contro l'ambulanza, ferma a lato della strada per individuare il luogo di un'emergenza, per poi ostacolarne la marcia. L'operatrice, scesa dal mezzo, è stata aggredita dalla ragazza, 26enne, che l'ha afferrata per i capelli e per il collo. Successivamente, anche il cestista l'avrebbe afferrata per il braccio e sollevata per il collo.