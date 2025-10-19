Basket sotto shock: assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, muore un autista

RIETI - Una tragedia legata al mondo del basket è avvenuta oggi (19 ottobre) lungo la superstrada Rieti-Terni , all'altezza dello svincolo di Contigliano (Rieti), dove un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti hanno assaltato il mezzo , che stava lasciando la città dopo la partita.

Basket, assalto al pullman dei tifosi di Pistoia: muore l'autista

L'uomo, secondo quanto riporta 'Pistoiasport', sarebbe morto dopo essere stato colpito da un mattone, mentre i tifosi assaltavano il pullman lanciando pietre e altri oggetti. Era da poco terminata la partita di A2 a girone unico che aveva visto la vittoria della squadra di Pistoia contro quella reatina. Secondo le poche informazioni finora trapelate, l'uomo deceduto in seguito all'assalto del bus con il lancio di diverse pietre verso il parabrezza, è il secondo autista. A bordo c'erano invece i tifosi della squadra di basket di Pistoia di ritorno dall'incontro di A2 tenutosi al PalaSojourner contro la Sebastiani basket Rieti. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute diverse pattuglie di Polizia e Carabinieri. Il pullman è stato raggiunto dal lancio di sassi nella parte anteriore, il parabrezza in un punto risulta sfondato da una pietra, proprio all'altezza del sedile dove probabilmente era seduto il secondo autista, accanto al guidatore. Il parabrezza è incrinato ma non rotto anche dal lato del posto di guida, come documentato da alcune foto sui social.

La nota del Pistoia Basket 2000 dopo la tragedia

Questa la nota pubblicata dopo la tragedia sui propri canali ufficiali dal Pistoia Basket 2000, che spiega di aver "appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti. Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura, la Società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia dell’autista e partecipano al dolore dei suoi cari".

(articolo in aggiornamento)