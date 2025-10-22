Taroni: "Chi usa la violenza non è un tifoso, servono educazione e cultura sportiva"
Le recenti ondate di violenza riaccendono il dibattito sulla sicurezza negli stadi. Gli episodi di Rieti, dove un uomo ha perso la vita dopo un'aggressione al pullman su cui viaggiava, e quelli registrati a Fasano e Lecce, hanno scosso il mondo sportivo e acceso i riflettori sulla necessità di un approccio più profondo e culturale al fenomeno. A intervenire con fermezza è Taroni presidente nazionale di ANDES (Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza), che condanna con decisione gli atti di violenza e invita a non confondere i delinquenti con i tifosi veri. "Chi usa la violenza non può essere chiamato tifoso. Definire tifosi queste persone è un errore che danneggia chi vive lo sport con rispetto e civiltà. Questi soggetti non appartengono al mondo sportivo, ma a quello della delinquenza organizzata e della rabbia sociale" afferma Taroni.
"La sicurezza si costruisce con educazione e collaborazione" afferma il presidente nazionale di ANDES
Per Taroni, la risposta non può limitatsi a misure punitive o restrittive. "Serve un percorso educativo profondo - sottolinea - capace di restituire al tifo la sua dimensione autentica di partecipazione e appartenenza. Bisogna lavorare sui giovani, nelle scuole e nei progetti di cultura sportiva, per costruire consapevolezza e rispetto reciproco". Il presidente di ANDES invita inoltre a un cambio di mentalità e linguaggio, sottolineando che la sicurezza negli stadi non può dipendere esclusivamente dalle forze dell'ordine o dai protocolli repressivi. "Deve nascere da una collaborazione stabile tra istituzioni, associazioni, scuole e società sportive, in un'ottica di prevenzione e crescita culturale", ribadisce. "La violenza va isolata, non normalizzata. La sicurezza non si conquista solo con i divieti, ma con l'educazione, la conoscenza, il rispetto delle regole e la premialità per i sostenitori virtuosi. Lo sport deve tornare a essere una palestra di vita, non un campo di battaglia" conclude così Taroni.