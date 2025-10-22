Taroni: "Chi usa la violenza non è un tifoso, servono educazione e cultura sportiva"

Le recenti ondate di violenza riaccendono il dibattito sulla sicurezza negli stadi. Gli episodi di Rieti, dove un uomo ha perso la vita dopo un'aggressione al pullman su cui viaggiava, e quelli registrati a Fasano e Lecce, hanno scosso il mondo sportivo e acceso i riflettori sulla necessità di un approccio più profondo e culturale al fenomeno. A intervenire con fermezza è Taroni presidente nazionale di ANDES (Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza), che condanna con decisione gli atti di violenza e invita a non confondere i delinquenti con i tifosi veri. "Chi usa la violenza non può essere chiamato tifoso. Definire tifosi queste persone è un errore che danneggia chi vive lo sport con rispetto e civiltà. Questi soggetti non appartengono al mondo sportivo, ma a quello della delinquenza organizzata e della rabbia sociale" afferma Taroni.