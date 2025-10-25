Corriere dello Sport.it
La Luiss Basket continua a vincere: battuta Nocera per il quinto successo consecutivo

Secondo match casalingo per la Luiss Roma, sinora imbattuta dopo le prime quattro gare di campionato giocate, con avversaria la Power Basket Nocera: la striscia di successi dei capitolini prosegue, con la vittoria per 80-70
4 min

Secondo match casalingo per la Luiss Roma, sinora imbattuta dopo le prime quattro gare di campionato giocate, con avversaria la Power Basket Nocera: la striscia di successi dei capitolini prosegue, con la vittoria per 80-70.

Iniziano bene i padroni di casa (in cui è ancora indisponibile Bottelli), con l'appoggio da sotto di Salvioni, miglior giocatore per valutazione sinora dell'intero girone, prima della reazione ospite: 2-5 dopo due minuti del primo quarto. Pronto controbreak della Luiss di 6-0, con la tripla di Pasqualin che porta al sorpasso: 8-5 a metà quarto, per una gara vivissima in cui i capitolini provano la fuga sul 15-7, con Jovovic, Atamah e Salvioni a tre minuti e mezzo dal termine di una prima frazione in cui il vantaggio si allarga fino alla doppia cifra, con la chiusura sul 22-12 per la Luiss.

Inizio di secondo quarto favorevole ai campani, il cui miniparziale di 2-5 nel primo minuto e mezzo è subito fermato dal timeout di coach Righetti; con Atamah e Fallucca da tre punti arriva subito la risposta dei capitolini, che ritrovano la doppia cifra di vantaggio sul 29-17 dopo altri 40 secondi. Nocera prova a ribattere ma la Luiss distribuisce le responsabilità offensive, con Salvioni a diventare il primo giocatore ad arrivare in doppia cifra nella gara sia per punti che per rimbalzi: terza doppia doppia del suo campionato, raggiunta in soli due quarti. Cucci ad un minuto dall'intervallo confeziona il gioco da 3 punti e Jovovic aggiunge un layup: nonostante i tentativi di recupero ospite, la Luiss va al riposo avanti per 43-37.

Il match riprende con le due squadre a scambiarsi una serie di canestri, con i capitolini a restare avanti di due possessi pieni nonostante le due triple consecutive di Donadio; Truglio replica a Pasqualin e il vantaggio della Luiss diventa di 4 punti a metà quarto (51-47). Pasqualin, Fernandez e Salvioni salgono in cattedra: parziale capitolino di 7-0 e la Luiss aumenta nuovamente le distanze con gli avversari, sul 60-49 a due minuti dal termine di una terza frazione che si chiude sul 67-51, grazie anche all'importante seconda tripla personale di Valerio Cucci che lancia un'altra accelerazione dei padroni di casa.

Alternando esperienza e energia, la Luiss gestisce il vantaggio nell'ultima frazione: anche Atamah raggiunge la doppia cifra per punti (prima volta personale in stagione, con 12 punti a fine match) con il punteggio che si assesta sul 73-61 a quattro minuti dal termine della gara. Gli ospiti provano con agonismo ancora una volta a recuperare, ma i capitolini evitano i tentativi di Nocera replicando con puntualità e mantenendo una distanza in doppia cifra per punti dagli avversari: la tripla di Fallucca a un minuto e mezzo dal termine spegne le speranze di Nocera lanciando definitivamente la Luiss al quinto successo consecutivo, ottenuto per 80-70.

Luiss Roma - Power Basket Nocera 80-70

Luiss Roma: Jovovic 7, Fernandez 8, Casella 4, Fallucca 6, Pasqualin 13, Ferrara n.e., Sylla 4, Atamah 12, Cucci 11, Salvioni 15, Graziano Allenatore: Righetti Ass. All.: Trimboli, Russo

Power Basket Nocera: Donadio 11, Misolic, Czerapowicz 10, Soliani 3, Nonkovic 6, Truglio 11, Guastamacchia 8, Ferraro, Cappelletti 10, Saladini 11 Allenatore: Sanfilippo Ass. All.: Abete, Crescenzo

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket