Pistoia Basket, la dedica speciale per l'autista morto: "Raffaele voleva solo lavorare"

La partita in casa contro la Juvi Cremona che il Pistoia basket e i suoi tifosi avrebbero voluto fosse rinviare , è iniziata con una dedica speciale per Raffaele Marianella , l'autista 65enne morto dopo essere stato colpito da una pietra durante l'assalto al pullman dei supporter che tornavano da Rieti.

Pistoia Basket, il ricordo speciale per Raffaele Marianella

Il match è iniziato con un minuto di silenzio e due azioni volutamente non giocate dalle due squadra, in ricordo della tragica scomparsa dell'autista. Baraonda biancorossa, il gruppo cui fanno capo i tifosi che viaggiavano sul bus, è rimasta per il minuto di raccoglimento ed è poi uscito dal palazzetto, lasciando uno striscione con scritto: "Un gesto vile mirato ad ammazzare - Raffaele voleva solo lavorare . Rip".