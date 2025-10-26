Pistoia Basket, la dedica speciale per l'autista morto: "Raffaele voleva solo lavorare"
La sfida in casa contro la Juvi Cremona, che la società e i tifosi avevano chiesto di rinviare, è iniziata con il ricordo di Raffaele Marianella: tutti i dettagli
La partita in casa contro la Juvi Cremona che il Pistoia basket e i suoi tifosi avrebbero voluto fosse rinviare, è iniziata con una dedica speciale per Raffaele Marianella, l'autista 65enne morto dopo essere stato colpito da una pietra durante l'assalto al pullman dei supporter che tornavano da Rieti.
Pistoia Basket, il ricordo speciale per Raffaele Marianella
Il match è iniziato con un minuto di silenzio e due azioni volutamente non giocate dalle due squadra, in ricordo della tragica scomparsa dell'autista. Baraonda biancorossa, il gruppo cui fanno capo i tifosi che viaggiavano sul bus, è rimasta per il minuto di raccoglimento ed è poi uscito dal palazzetto, lasciando uno striscione con scritto: "Un gesto vile mirato ad ammazzare - Raffaele voleva solo lavorare . Rip".