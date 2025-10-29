Basket, al via la vendita degli abbonamenti per le Final Eight 2026

È ufficialmente iniziata la vendita degli abbonamenti per la Frecciarossa Final Eight 2026, la manifestazione che assegnerà la Coppa Italia di basket e che anche quest'anno andrà in scena all'Inalpi Arena di Torino, dal 18 al 22 febbraio 2026. I biglietti sono disponibili a partire da 17 euro, rendendo l'evento accessibile a tutti gli appassionati del grande basket italiano. Sarà la quarta edizione consecutiva ospitata nel capoluogo piemontese, ormai divenuto la "casa" di una delle competizioni più attese della stagione della Lega Basket Serie A. L'edizione 2026 avrà anche un valore speciale: si tratterà infatti della 50ª Coppa Italia della storia, un traguardo che conferma il prestigio e la tradizione del torneo.