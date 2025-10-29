Basket, al via la vendita degli abbonamenti per le Final Eight 2026
È ufficialmente iniziata la vendita degli abbonamenti per la Frecciarossa Final Eight 2026, la manifestazione che assegnerà la Coppa Italia di basket e che anche quest'anno andrà in scena all'Inalpi Arena di Torino, dal 18 al 22 febbraio 2026. I biglietti sono disponibili a partire da 17 euro, rendendo l'evento accessibile a tutti gli appassionati del grande basket italiano. Sarà la quarta edizione consecutiva ospitata nel capoluogo piemontese, ormai divenuto la "casa" di una delle competizioni più attese della stagione della Lega Basket Serie A. L'edizione 2026 avrà anche un valore speciale: si tratterà infatti della 50ª Coppa Italia della storia, un traguardo che conferma il prestigio e la tradizione del torneo.
Torino capitale del basket: più posti, NextGen Cup e Roadshow Trophy
Per l'occasione, l'Inalpi Arena sarà ulteriormente ampliata con 500 posti in più per accogliere un numero ancora maggiore di tifosi. Tra le principali novità di queste edizione spicca la fase finale della IBSA NextGen Cup 2025/2026, la competizione dedicata alle formazioni Under 19 delle squadre di Serie A. Tutte le partite del torneo giovanile saranno a ingresso gratuito, offrendo così un'opportunità unica per scoprire i futuri talenti del basket italiano. Come nelle precedenti edizioni, anche nel 2026 si terrà il tradizionale "Roadshow Trophy", un tour che porterà la Coppa Italia in giro per le province piemontesi, coinvolgendo società, tifosi e istituzioni locali in un percorso di avvicinamento all'evento. La Frecciarossa Final Eight 2026 è organizzata con il supporto della Regione Piemonte, della Città di Torino, della Camera di Commercio di Torino e della FIP Piemonte, confermando ancora una volta la sinergia tra istituzioni e sport per la promozione del basket nazionale.