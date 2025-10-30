Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
La Luiss espugna Caserta e resta imbattuta: sesta vittoria consecutiva nel Girone B

La Luiss espugna Caserta e resta imbattuta: sesta vittoria consecutiva nel Girone B

In un match di altissimo livello e grande intensità, i romani superano i padroni di casa per 55-59
5 min
TagsBasketLuisscaserta

Caserta è teatro dell'incontro fra le uniche due squadre imbattute nel Girone B della Serie B Nazionale 25/26: a spuntarla in una gara accesissima fra le due è la Luiss, alla sua sesta vittoria consecutiva, per 55-59. I padroni di casa firmano il primo canestro della gara con Brambilla, ma gli ospiti rispondono subito con la tripla di Jovovic in un match da subito intenso; 2-5 dopo due minuti del primo quarto, che diventa 3-8 con un nuovo canestro fuori dall'arco di Jovovic. Il punteggio inizialmente non è elevato in una gara dal grande agonismo mostrato dalle due squadre (nonostante le assenze di Laganà, dell'ex di turno D'Argenzio e di Bottelli); con Casella i capitolini provano a scappare sul 3-10 a quattro minuti dalla fine di un primo quarto che vede Caserta riavvicinarsi ma non superare la Luiss, spinta dalle triple di Cucci e Fernandez al vantaggio a fine frazione sul 18-19. Inizio di secondo quarto con esordio stagionale e canestro di Matteo Ferrara, a cui si somma quello di Cucci; Caserta resta in scia in un match in cui sale l'agonismo, sul 20-23 dopo tre minuti e mezzo di gioco. La tripla di Lo Biondo scuote i padroni di casa ma con Pasqualin gli ospiti restano avanti in una partita sempre più vibrante, che vede Caserta trovare il sorpasso con un minibreak di 6-0 firmato Radunic-Nobile-Brambilla: con il canestro di Hadzic allo scadere del secondo quarto, il punteggio all'intervallo è di 33-27 per i padroni di casa.

La rimonta Luiss prende forma: difesa, cuore e triple decisive nel finale

Il match riprende con la tripla di Pasqualin ma Caserta non perde energia, provando la fuga con il jumper di Vecerina e l'appoggio di Radunic (39-30 dopo tre minuti e mezzo dalla ripresa del gioco). La gara resta accesa dal punto di vista agonistico e Fernandez da tre punti sblocca l'attacco dei romani: 39-33 a quattro minuti dalla fine del terzo quarto, che con il layup e lo sfondamento subito di capitan Pasqualin diventa 39-35 due minuti dopo, con la Luiss pienamente in partita. Sylla vola a schiacciare a canestro, Cucci segna la tripla: con un 10-0 di parziale complessivo i capitolini si riprendono il vantaggio a fine terza frazione, per 39-40. Graziano segna subito per gli ospiti in apertura di ultimo quarto, seguito da Cucci; lo stesso Graziano aggiunge un libero, per un parziale capitolino interrotto solo dai due liberi di Lo Biondo per il 41-45 a otto minuti dal termine del match. Radunic riporta a contatto Caserta, ma Sylla segna da sotto prima della tripla del pareggio ancora di Radunic e il canestro del sorpasso di Lo Biondo: 49-47 a cinque minuti dal termine di un match elettrizzante. Pasqualin impatta a quota 49, Pisapia con un libero e Lo Biondo da sotto portano avanti Caserta per 52-49 a due minuti e mezzo dalla fine dei tempi regolamentari. Dalla lunetta, 2/2 di Salvioni e 2/2 di Pasqualin per il nuovo sorpasso Luiss, che diventa 52-54 con un nuovo libero di Fernandez a un minuto e mezzo dal termine della gara. Arriva l'importante tripla di Jovovic: +5 Luiss, a 25 secondi dal termine il punteggio è di 52-57, con Radunic a replicare sempre da tre punti nell'azione successiva. Fernandez in lunetta a 14 secondi dalla chiusura della gara porta lo score sul 55-59: Caserta non segna nell'ultimo disperato tentativo di recupero, la Luiss mantiene aperta la sua striscia di vittorie con il sesto successo consecutivo.

Tabellino partita

JuveCaserta 2021 - Luiss Roma 55-59

JuveCaserta 2021: Iannotta n.e., Vecerina 4, Sorbo n.e., Hadzic 5, D'Argenzio n.e., Brambilla 2, Radunic 22, Ly Lee, Pisapia 1, Lo Biondo 13, Nobile 8. Allenatore: Lardo e Ass. All.:  Farina, Callipo.

Luiss Roma: Jovovic 9, Fernandez 9, Casella 2, Fallucca, Pasqualin 11, Ferrara 2, Sylla 4, Atamah, Cucci 13, Salvioni 4, Graziano 5. Allenatore: Righetti e Ass. All.: Trimboli, Russo. 

 

