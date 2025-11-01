Dentro la Luiss Basket, unica imbattuta dei campionati di Lega Nazionale Pallacanestro 

6 partite giocate, con 6 vittorie ottenute e nessuna sconfitta in stagione: questo il bilancio con cui la Luiss Basket si presenta alla sfida di questo pomeriggio, alle 18:30, fra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Roma contro l’OraSì Ravenna.

Un percorso netto, come solamente la Pallacanestro Brescia in Serie A nella stagione 2025/26 delle serie nazionali della pallacanestro italiana: ottenuto grazie ad una squadra che sta vedendo funzionare la sua formula, quella di un’ossatura giovane con alcuni senior a supporto, per un gruppo composto di atleti che contemporaneamente proseguono gli studi, per una Dual Career rinomata in ambito Luiss.

Un roster guidato da coach Alex Righetti in panchina: l’ex giocatore della Nazionale, medaglia d’argento olimpica e bronzo europea con la maglia azzurra, ha assunto il ruolo di capo allenatore della squadra quest'estate, dopo le due stagioni trascorse come assistente, in continuità con un progetto sposato appieno.

“Si tratta un progetto unico in Italia, che punta tanto sull’aspetto sportivo quanto su quello accademico per una formazione a tutto tondo dei nostri ragazzi, dalle dinamiche estremamente affascinanti: sono onorato e fortunato a farne parte”

In questo contesto, quello di una squadra dalla miglior difesa della categoria (solamente 63.7 punti subiti a partita), riescono a risaltare sul parquet diverse individualità: a partire dal 21enneRiccardo Salvioni, secondo assoluto nel girone B per valutazione media (22.2) e per rimbalzi catturati (10 a partita), primo per percentuale di tiro da 2 punti (71.9%). Al suo fianco, da registrare l'importanza nei match giocati dal 20enne Edoardo Bottelli, autore di triple decisive nei momenti caldi, dimostrando di non temere le responsabilità nonostante la giovane età; così come i tre nuovi arrivati in casa Luiss Riccardo Casella (18 anni), Charles Atamah (19 anni) e Almami Barry Sylla (20 anni), che al loro primo campionato di Serie B Nazionale dopo il termine del percorso nelle squadre giovanili hanno già fatto registrare una partita in doppia cifra per punti ciascuno.

Il tutto senza dimenticare il contributo dei giocatori più esperti, dalla consolidata militanza in Luiss come Pasqualin, Fallucca, Cucci e Jovovic (autore del canestro decisivo per la vittoria in casa della capolista JuveCaserta 2021 nell'ultima gara giocata) e del nuovo arrivato Juan Fernández, profilo di spessore per l’intero campionato vista la lunga militanza nella massima serie, che ha deciso di sposare il progetto della Luiss con un ruolo non solo da giocatore ma anche da Mental Coach a supporto di tutti gli atleti coinvolti nella Luiss Sport Academy.

Un gruppo che rende soddisfatto, con i suoi sforzi, coach Righetti: “La cosa che mi rende orgoglioso, prima ancora dei risultati, è lo spirito messo in campo dai nostri giocatori, che non si arrendono alle difficoltà ma lavorano duramente per superarle, affrontando ogni impegno di un campionato molto dispendioso con dedizione e concentrazione. Soprattutto, si tratta di ragazzi estremamente ambiziosi, come testimonia la scelta di accettare di far parte di un progetto come questo che vede la parte accademica al fianco di quella sportiva” .

Una concentrazione già rivolta all’impegno di questo pomeriggio, il match contro l’OraSì Ravenna delle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura della biglietteria alle ore 17:30).