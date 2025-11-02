Luiss Basket, settimo successo di fila: superata in casa Ravenna

Pasqualin, Graziano, Jovovic, Salvioni e Atamah compongono il quintetto base per la squadra di coach Righetti; coach Auletta replica con Brigato, Ghigo, Jakstas, Paiano e Dron. Partono bene i padroni di casa, con 5 punti consecutivi di Graziano intervallati dai due di Jakstas che lanciano la Luiss: a metà quarto il parziale è di 18-10, con i capitolini a tentare la fuga con il contributo di Salvioni e un Graziano che raggiunge la doppia cifra per punti personale. Ravenna prova a risalire, ma Cucci con la tripla del 23-16 ristabilisce un cuscinetto di vantaggio di oltre due possessi pieni per i romani, che chiudono avanti la prima frazione per 26-20.

A inizio secondo quarto Ravenna prova ad aumentare i giri del motore per il tentativo di rimonta, ma le due squadre faticano a muovere il punteggio, con la Luiss a piazzare la tripla del 29-22 di Pasqualin dopo tre minuti e mezzo replicando all'unico canestro ospite in questa frazione. Graziano è ancora protagonista: da lui la tripla del +10 dopo il rientro dal timeout di coach Auletta, per il 32-22 Luiss a cinque minuti e mezzo dall'intervallo. Con i diversi liberi di Brigato, Morena e Jakstas gli ospiti provano a risalire, ma Atamah e Fernandez mettono i punti a referto che consentono ai padroni di casa di mantenere il vantaggio a metà gara nonostante la tripla di Brigato a 30 secondi dall'intervallo, per 41-37.

Ravenna si riavvicina al rientro dagli spogliatoi ma la tripla di Cucci dopo due minuti di gioco mette nuovamente punti a referto per i capitolini, portandoli avanti per 46-41 in un match diventato apertissimo e pareggiato dagli ospiti nel minuto successivo, con la tripla di Paolin del 46 pari. Dopo il timeout di coach Righetti, la Luiss torna avanti con il canestro da tre punti dall'angolo di Fernandez sull'assist di Salvioni, seguito da un'altra tripla che segna il +5 a metà frazione (54-49) e un'inerzia più salda nelle mani dei capitolini, che arrotondano con Atamah al 58-51 a tre minuti dal termine di un quarto che vede il Lobito Fernandez ad aver segnato ben 13 punti personali e terminare sul 66-56.

In apertura di quarto periodo tentativo di reazione ospite, con Ravenna che si porta sul -6 dopo due minuti e mezzo dalla ripresa del gioco, rosicchiando lo svantaggio fino a riaprire la gara, sul -2 a metà frazione: 71-69 per la Luiss. Salvioni da sotto firma per due volte il nuovo +4 dei padroni di casa, ribadito da Fernandez al termine di un'azione concitata partita dalla stoppata di Cucci, a testimonianza dell'agonismo dei padroni di casa, avanti 77-73 a tre minuti e mezzo dal termine del match. L'inerzia passa in mano ai capitolini, con Paolin che segna il 79-76 per Ravenna prima del gioco da tre punti di Salvioni che mette in ghiaccio la partita: la Luiss batte anche Ravenna per la settima vittoria in stagione, il match si chiude sul punteggio di 84-76 per i capitolini.

Luiss Roma - OraSì Ravenna 84-76

Luiss Roma: Jovovic 2, Orsano n.e., Fernandez 22, Casella 2, Fallucca, Pasqualin 3, Ferrara, Sylla 2, Atamah 9, Cucci 10, Salvioni 15, Graziano 19

Allenatore: Righetti

Ass. All.: Trimboli, Russo

OraSì Ravenna: Naoni n.e, Feliciangeli 6, Brigato 13, Morena 1, Ghigo 2, Paolin 19, Jakstas 17, Paiano 3, Dron 15, Cena

Allenatore: Auletta

Ass. All.: Ravaioli, Salvadori