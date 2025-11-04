Polonara sta meglio e presto lascerà l'ospedale, l'annuncio della moglie: "È fuori pericolo"

ROMA - Una buona notizia per tutti gli amanti del basket e tutto lo sport italiano: Achile Polonara sta meglio e presto lascerà l'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove a fine settembre si è sottoposto a un trapianto di midollo , un passo decisivo della sua lotta contro la leucemia mieloide acuta che gli era stata diagnosticata a giugno .

Polonara, l'annuncio della moglie alla redazione delle 'Iene'

Ad annunciarlo, dopo aver contattato la moglie Erika Bufano, è la trasmissione tv 'Le Iene' in un servizio che sarà trasmesso nella puntata in onda nella serata di oggi (4 novembre) su Italia 1. La stessa redazione de 'Le Iene' ha pubblicato un'anteprima del servizio in una storia Instagram, in cui si ricorda come le condizioni di Polonara si erano aggravate nei giorni scorsi (quando il 33enne cestista azzurro era finito in coma dopo il trapianto) ma si sentono poi le parole della moglie Erika Bufano dare la tanto attesa buona notizia: "Sta andando abbastanza bene, è fuori pericolo".