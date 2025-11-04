© CIAMILLO
Serie A, la Virtus Bologna sbanca Varese e vola in testa
Le V Nere aprono la 6ª giornata passando in Lombardia e allungando a tre partite la loro serie positiva in campionato. Quinto stop di fila per i padroni di casa
La sesta giornata della Serie A di basket, spalmata su quattro giorni, con l'ultima partita, Trieste-Tortona, programmata addirttura per la prossima settimana, si apre con il successo corsaro della Virtus Bologna. Gli emiliani passano 83-77 in casa di Varese e volano momentaneamente soli in vetta alla classifica.
V Nere in serie positiva
Reduci dal successo su Trento, le V Nere allungano la loro serie positiva, trovando la terza vittoria consecutiva in campionato. Un risultato importante a livello psicologico in vista dei prossimi impegni, in Eurolega giovedì nella tana del Baskonia, e di nuovo in Serie A, per il derby casalingo con Reggio Emilia. Dall'altro lato, sprofonda Varese, che dopo il successo al debutto, ha collezionato la quinta sconfitta consecutiva.