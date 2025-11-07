Luiss Basket alla ricerca dell’ottavo successo consecutivo: Fabriano prossimo ostacolo

Un ottimo avvio di stagione, quello di una Luiss Basket che con il successo casalingo della scorsa domenica, ottenuto contro Ravenna, con un bilancio di sette vittorie e nessuna sconfitta ad oggi è l’ unica squadra imbattuta nei tre campionati Nazionali, fra Serie A, Serie A2 e Serie B Nazionale. E nessuna voglia di fermarsi, con la consapevolezza dell’importanza di ogni impegno di un mese di novembre in cui scenderà sul parquet per un totale di ben sette gare, per continuare a guadagnare punti in classifica.

Il prossimo ostacolo che si porrà davanti al cammino dei capitolini sarà la Ristopro Fabriano, nel match di sabato pomeriggio, delle 18.30, che sarà giocato al Palazzetto dello Sport di Roma.

A fare il punto della situazione in casa Luiss è coach Righetti: “Abbiamo lavorato bene in questa settimana completa di allenamenti, gestendo i carichi fisici e psicologi in vista della prossima gara: abbiamo dato massima attenzione al nostro prossimo avversario di Fabriano perché presenta un livello di giocatori, talento e stazza fisica che non rispecchia i punti che ha conquistato sinora in classifica. Abbiamo molto chiaro che partita ci aspetta e come vogliamo interpretarla".

Sarà sicuramente necessario ancora una volta l'apporto di tutti i componenti del gruppo a disposizione dello staff tecnico, che in un calendario fittissimo di impegni sta dosando le energie dei ragazzi, con ogni match che di volta in volta vede protagonisti giocatori diversi: ad esempio, nell’ultima gara giocata non si può non sottolineare la prestazione di Mattia Graziano. Il classe 2004 ha infatti fatto registrare contro Ravenna il proprio primato personale di punti nella categoria, con un’ottima prestazione offensiva (oltre alla consueta energia spesa nella metà campo difensiva): a fine partita sono stati i 19 punti realizzati, in un match in cui è stato perfetto al tiro con 4/4 da 2 punti, 3/3 da 3 punti e 2/2 ai liberi. Il ventunenne è comunque già focalizzato sul prossimo impegno: "Sono stato molto contento della mia prestazione personale, ma voglio ringraziare i compagni senza i quali non sarebbe possibile ottenere traguardi individuali. Con Fabriano ci aspetta una partita in cui sarà necessario mettere intensità, e da questo punto di vista cercherò di dare il mio contributo alla causa per provare ad allungare la nostra striscia positiva” .

Una striscia positiva che la Luiss non vuole interrompere, cercando di cogliere il suo ottavo successo consecutivo nell’impegno di sabato pomeriggio, nella gara contro la Ristopro Fabriano delle ore 18.30 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura della biglietteria alle ore 17:30).