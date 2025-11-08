Luiss Basket inarrestabile: arriva l'ottavo successo consecutivo in campionato, si arrende anche Fabriano

La formazione della Luiss Basket

I padroni di casa (con Bottelli indisponibile e Fernandez a riposo precauzionale) si presentano in campo con Pasqualin, Jovovic, Sylla, Salvioni e Atamah in quintetto base; gli ospiti replicano con Romondia, Centanni, Vavoli, Silke-Zunda e Ponziani. Parte bene la Luiss, con il primo vantaggio grazie al contributo dei due giovani Atamah e Salvioni e del Capitano Pasqualin; Fabriano resta comunque a contatto nelle prime battute, come testimoniato dal 6-4 a metà primo quarto. Quindi, la nuova accelerata degli uomini di coach Righetti, continuando a distribuire le responsabilità offensive; arriva però la risposta di Fabriano, che con Centanni protagonista si porta avanti per 13-15 a un minuto e mezzo dal termine di una prima frazione che si chiude sul 16-17.

Fabriano aumenta il suo vantaggio in apertura di secondo quarto, 16-22 sulla schiacciata di Diarra; a rimettere punti a referto per i capitolini è Atamah, per il 20-27 con cui i marchigiani conducono a sette minuti dall'intervallo. Pasqualin guida la reazione dei padroni di casa: 7 punti personali nel parziale di 9-0 con cui la Luiss impatta nel punteggio a quota 29, a metà quarto. Ed è sempre Pasqualin a segnare i 4 punti consecutivi con cui la Luiss si prende il vantaggio e lo aumenta fino al 39-35, che diventa 41-37 a fine frazione.

Nella ripresa è super Luiss

Al rientro dagli spogliatoi, la Luiss riparte in maniera decisa: il divario a favore si allarga fino al 48-40 dopo tre minuti, con Sylla ad arrivare in doppia cifra. La gara resta vibrante, con la Luiss che prova a scappare e Fabriano che resta attaccata: 50-44 a quattro minuti e mezzo dal termine della terza frazione, quando coach Righetti chiama timeout. I ragazzi di coach Nunzi però si rifanno sotto: nuovo pareggio a quota 50, con un break di 0-6 interrotto dalla tripla di Cucci a un minuto e mezzo dalla fine di un quarto che si chiude sul 57-55 dopo i liberi di Cucci e Casella e lo spettacolare canestro da metà campo sulla sirena di Beyrne per Fabriano.

La combinazione Pasqualin-Cucci riporta l'inerzia nelle mani dei capitolini, avanti 61-58 dopo due minuti dell'ultimo quarto, con la tripla di Salvioni che arrotonda a +6 nell'azione successiva, portando il punteggio sul 64-58. Romondia con la tripla del 66-63 tiene vicina Fabriano, ma Pasqualin replica con un nuovo canestro da tre punti che gli vale il massimo personale in stagione (fissato al termine del match a 19 punti), per il 69-63 a sei minuti dal termine della gara. Il tempo scorre ma il divario resta lo stesso, con Salvioni e Cucci ad aggiungere punti alla causa dei padroni di casa: il canestro di Centanni rende gli ultimi due minuti combattuti, con le due squadre ad arrivare al punteggio di 75-71. Timeout di coach Righetti e subito giocate importantissime della Luiss: tripla di Pasqualin del +7 e successivo appoggio da sotto di Riccardo Salvioni, con il punteggio che si cristallizza sull'80-71 con cui la Luiss coglie il suo ottavo successo in campionato.



Luiss Roma - Ristopro Fabriano 80-71

Luiss Roma: Jovovic 4, Fernandez n.e., Casella 4, Fallucca 3, Pasqualin 19, Ferrara 2, Sylla 12, Atamah 4, Cucci 12, Salvioni 16, Graziano 4

Allenatore: Righetti

Ass. All.: Trimboli, Russo

Ristopro Fabriano: Romondia 13, Dri 8, Centanni 11, Beyrne 3, Vavoli 7, Beltrami, Silke-Zunda 13, Diarra 4, Ponziani 12, Redini

Allenatore: Nunzi

Ass. All.: Rossi, Petrucci