Matteo Bettanti si schianta con la sua Ferrari: condizioni gravissime

Matteo Bettanti ex giocatore dell'Elachem Vigevano (squadra che milita in serie B) è stato protagonista di un grave incidente stradale nella serata di domenica 9 novembre. La sua Ferrari si è schiantata violentemente contro un muro si un negozio a Corso Genova. Il cestista è stato intubato e trasferito all'ospedale Niguarda in elicottero in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime.

Bettanti, il comunicato dell'Elachem Vigevano

"La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un importante incidente stradale occorsogli insieme a un'altra persona nella serata di domenica 9 novembre. Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24, proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l'intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare. Matteo è ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Niguarda, sta rispondendo alle cure ed è continuamente monitorato dai medici del reparto. Forza Matteo, non mollare!", il comunicato pubblicato dall'Elachem Vigevano.