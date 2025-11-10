Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Matteo Bettanti si schianta con la sua Ferrari: condizioni gravissime

Matteo Bettanti si schianta con la sua Ferrari: condizioni gravissime

L'ex cestista di Vigevano si è schiantato con la sua vettura. E' in ospedale in codice rosso
1 min

Matteo Bettanti ex giocatore dell'Elachem Vigevano (squadra che milita in serie B) è stato protagonista di un grave incidente stradale nella serata di domenica 9 novembre. La sua Ferrari si è schiantata violentemente contro un muro si un negozio a Corso Genova. Il cestista è stato intubato e trasferito all'ospedale Niguarda in elicottero in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime. 

Bettanti, il comunicato dell'Elachem Vigevano

"La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un importante incidente stradale occorsogli insieme a un'altra persona nella serata di domenica 9 novembre. Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24, proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l'intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare. Matteo è ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all'ospedale di Niguarda, sta rispondendo alle cure ed è continuamente monitorato dai medici del reparto. Forza Matteo, non mollare!", il comunicato pubblicato dall'Elachem Vigevano.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Da non perdere

L'incidente devastante in F1Incidente mortale per lo zio della Pausini
Unisciti alla community