Incidente Bettanti, l’ultimo bollettino: condizioni stabili, qualche segno di miglioramento
Migliorano, seppur lievemente, le condizioni di Matteo Bettanti, 21 anni, il giocatore di basket rimasto gravemente ferito domenica sera a Vigevano (Pavia) nello schianto di una Ferrari contro la vetrina di un fioraio. Il giovane è ricoverato nel reparto di Rianimazione del Niguarda di Milano, dove la prognosi resta riservata. I medici segnalano un miglioramento dei parametri vitali, un segnale incoraggiante anche se la prudenza resta massima.
L’incidente con la Ferrari e il sostegno del coach
A bordo con lui c’era Alberto Righini, 52 anni, imprenditore ed ex presidente provinciale di Ance Pavia, che ha riportato la frattura di una gamba ed è ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il mondo del basket vigevanese si è stretto attorno a Bettanti e alla sua famiglia. Attualmente aggregato all’Elachem Vigevano, con cui ha giocato anche in Serie A2, il giovane aveva militato lo scorso anno tra Gallarate e Nerviano in Serie B Interregionale, fermandosi per alcuni infortuni. “Matteo è un ragazzo solare, corretto e amato dal gruppo – ha raccontato Stefano Salieri, coach dell’Elachem –. Sapere che le sue condizioni migliorano è una bella notizia. Prego per lui, perché ha ancora tutta la vita davanti”.