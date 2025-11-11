Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Incidente Bettanti, l’ultimo bollettino: condizioni stabili, qualche segno di miglioramento© ANSA

Incidente Bettanti, l’ultimo bollettino: condizioni stabili, qualche segno di miglioramento

Il giocatore di basket è ricoverato nel reparto di Rianimazione del Niguarda di Milano. La prognosi resta riservata
2 min
Tagsmatteo bettanti

Migliorano, seppur lievemente, le condizioni di Matteo Bettanti, 21 anni, il giocatore di basket rimasto gravemente ferito domenica sera a Vigevano (Pavia) nello schianto di una Ferrari contro la vetrina di un fioraio. Il giovane è ricoverato nel reparto di Rianimazione del Niguarda di Milano, dove la prognosi resta riservata. I medici segnalano un miglioramento dei parametri vitali, un segnale incoraggiante anche se la prudenza resta massima.

L’incidente con la Ferrari e il sostegno del coach

A bordo con lui c’era Alberto Righini, 52 anni, imprenditore ed ex presidente provinciale di Ance Pavia, che ha riportato la frattura di una gamba ed è ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il mondo del basket vigevanese si è stretto attorno a Bettanti e alla sua famiglia. Attualmente aggregato all’Elachem Vigevano, con cui ha giocato anche in Serie A2, il giovane aveva militato lo scorso anno tra Gallarate e Nerviano in Serie B Interregionale, fermandosi per alcuni infortuni. “Matteo è un ragazzo solare, corretto e amato dal gruppo – ha raccontato Stefano Salieri, coach dell’Elachem –. Sapere che le sue condizioni migliorano è una bella notizia. Prego per lui, perché ha ancora tutta la vita davanti”.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Da non perdere

Nba: Wembanyama e Doncic trascinano Spurs e LakersMatteo Bettanti si schianta con la sua Ferrari
Unisciti alla community