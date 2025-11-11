Lutto nel mondo del basket: è morto Ray 'Sugar' Richardson, ex stella Nba e della Virtus Bologna

WASHINGTON (STATI UNITI) - Il mondo del basket è in lutto: è morto, a 70 anni, Micheal Ray 'Sugar' Richardson, quattro volte All Star dell'Nba e idolo dei tifosi della Virtus Bologna, squadra in cui ha militato dal 1988 al 1991. La notizia del decesso, ripresa dai media statunitensi, è stata confermata dal suo avvocato e amico John Zelbst. Richardson si è spento a Lawton (Oklahoma) dopo una breve lotta contro il cancro. "Il mondo del basket e chiunque Micheal abbia incontrato hanno perso un grande sportivo", ha sottolineato Zelbst. "Ha vissuto la vita al massimo. Ha superato le avversità più incredibili per realizzare ciò che ha fatto nella vita. È un esempio di come redimersi e fare qualcosa di sé. Penso che sia il più grande giocatore Nba che non sia mai stato inserito nella Hall of Fame. Un giocatore incredibile, un campione, una persona e un padre di famiglia", ha aggiunto. Il figlio di Ray, Amir Richardson, gioca nella Fiorentina che lo ha acquistato dai francesi dello Stade Reims nell'estate del 2024 ed è nazionale marocchino.