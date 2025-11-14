Corriere dello Sport.it
Eurolega, Milano batte di misura l'Olympiakos. La Virtus va ko a Barcellona

Continua il momento positivo dei meneghini. Gli emiliani, dopo una gara equilibrata, cedono nell'ultimo quarto
1 min

L'Olimpia Milano batte di misura l'Olympiakos, mentre la Virtus Bologna cede sul campo del Barcellona. L'undicesima giornata di Eurolega regala gioie e dolori ai club italiani. Milano si impone sui greci con il punteggio di 88-87, grazie ai 16 punti di Ellis e ai 15 di Brooks. Quarto successo consecutivo per i meneghini: il sesto nelle ultime sette gare, considerando anche il campionato. Nel prossimo turno Milano affronterà l'Hapoel.

Virtus ko a Barcellona: decisivo l'ultimo quarto

La Virtus va ko a Barcellona, sconfitta dagli spagnoli per 88-81, quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate per le V nere. La squadra emiliana ha tenuto la sfida in equilibrio fino all'ultimo quarto, che ha cominciato in vantaggio (20-19, 45-43, 61-67), ma sul 61-69 non ha più segnato per diversi minuti, consentendo la rimonta ai blaugrana: inutili i 17 punti di Morgan e i 13 di Edwards e Jallow. Fra una settimana al PalaDozza arriverà il Maccabi.

