La Luiss Basket vuole tornare subito alla vittoria: prossima occasione nel match casalingo contro Jesi

A parlare della situazione in casa Luiss è coach Righetti: "Siamo in un periodo in cui giochiamo molte partite e per forza di cose i tempi di recupero sono un po’ ridotti: il discorso vale per noi ma anche per i nostri avversari. Abbiamo lavorato per presentarci al match nel migliore dei modi. Nonostante la sconfitta, a Faenza abbiamo giocato una buona partita con energia e sacrificio: ci aspettiamo di continuare a fare le cose che ci hanno consentito di raggiungere i risultati ottenuti sinora, cercando di migliorarci sempre un pò di più ogni volta. Con Jesi mi aspetto una partita molto fisica e intensa, come da caratteristiche sia del nostro che del loro team. Quella avversaria è una squadra profonda ed esperta e dovremo fare una partita molto attenta.”

Nel match di Faenza una nota positiva è stata rappresentata dall’apporto di Charles Atamah: il classe 2006, arrivato a Roma dopo aver conquistato l’oro con l’Italia nel Campionato Europeo Under 20 quest'estate, nella realtà Luiss sta affrontando il suo primo campionato di Serie B Nazionale in carriera e contemporaneamente l’avvio della carriera universitaria con il corso di Laurea triennale in Economia e Management. Nella partita di mercoledì ha riscritto il suo primato personale di punti in questa categoria, fissandolo a 13, per la sua seconda gara in doppia cifra per punti in questo inizio di stagione. “Sono davvero soddisfatto di questo piccolo traguardo personale e dell’intero primo periodo trascorso nel mondo Luiss. Per quanto riguarda il campo, abbiamo subito l’occasione di tornare a vincere: se è facile remare tutti nella stessa direzione quando le cose vanno bene, è proprio ora, dopo la prima sconfitta, che non dobbiamo disunirci. Serve lavorare ancora più duramente per tornare al successo”

Un successo che la Luiss Basket vuole cogliere già nell’impegno di questo pomeriggio: la gara contro la General Contractor Jesi delle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura della biglietteria alle ore 17:30).