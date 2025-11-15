Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 15 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Seconda sconfitta in campionato per la Luiss Basket

Seconda sconfitta in campionato per la Luiss Basket

Dopo aver subito la prima sconfitta a seguito del filotto di otto vittorie consecutive con cui aveva iniziato il campionato, la Luiss Basket non ritrova il successo fra le mura amiche, sconfitta da Jesi per 66-82
3 min

Dopo aver subito la prima sconfitta a seguito del filotto di otto vittorie consecutive con cui aveva iniziato il campionato, la Luiss Basket non ritrova il successo fra le mura amiche, sconfitta da Jesi per 66-82.

La Luiss (con Bottelli a referto solo per onor di firma, indisponibile così come Fallucca) inizia il match con il quintetto composto da Pasqualin, Graziano, Jovovic, Salvioni e Atamah; Jesi (priva di Kristinn Palsson) risponde con Maglietti, Toniato, Di Pizzo, Piccone e Arrigoni.

E' Mattia Graziano a firmare il primo canestro della gara, in un match equilibrato nelle prime battute: dopo quattro minuti di gioco, il punteggio è di 4-6 per gli ospiti. Jesi però prova subito la fuga e continua a trovare il canestro con continuità, piazzando il parziale: con la tripla di Nicoli tocca il +13 a un minuto dal termine della prima frazione, portandosi sul 7-20, prima del canestro da tre punti di Casella che fissa il risultato del primo quarto sul 10-20 per gli ospiti.

Ferrara dalla lunetta replica alla tripla di Piccone, per un 11-23 che però diventa 11-27 dopo due minuti e mezzo di secondo quarto per Jesi, che continua ad applicare pressione a tutto campo in difesa. Capitan Pasqualin prova a scuotere i suoi, trovando il canestro da tre punti; un gioco da tre punti (con libero non convertito) di Atamah prova a riportare l'inerzia a favore dei padroni di casa, con il punteggio che recita 19-33 a metà frazione. Maglietti continua a trovare il canestro per Jesi, e così Atamah per la Luiss: 22-35 a quattro minuti dal termine dall'intervallo. Gli ospiti, confermando il dato che li vede essere secondi nel girone per percentuale da tre punti, trovano ancora canestri importanti da dietro l'arco: all'intervallo arrivano con 6 triple segnate su 11 tentativi, con il punteggio ad essere sul 25-45.

Al rientro dagli spogliatoi, Cucci con due triple consecutive prova a caricare i suoi: 33-50 dopo due minuti dalla ripresa del gioco. Gli ospiti però non si disuniscono e rispondono con il break: 10-2 ispirato da Maglietti e punteggio sul 37-62 a metà frazione. Salvoni prova a dare ossigeno ai suoi: 5 punti consecutivi, che permettono alla Luiss di rosicchiare qualche punto di svantaggio, con la terza frazione che si chiude sul 46-67.

Ad inizio quarto quarto i padroni di casa provano la reazione, ma pur trovando il canestro più spesso non riesce a limitare le bocche da fuoco di Jesi: il divario resta a metà quarto intorno ai 20 punti, con gli ospiti che non vedono abbassarsi le proprie percentuali, concludendo la gara prendendosi il successo sulla Luiss per 66-82.

 

Luiss Roma - General Contractor Jesi 66-82

Luiss Roma: Jovovic 4, Fernandez 15, Bottelli n.e., Casella 3, Pasqualin 5, Ferrara 1, Sylla 3, Atamah 8, Cucci 11, Salvioni 11, Graziano 5

Allenatore: Righetti

Ass. All.: Trimboli, Russo

 

General Contractor Jesi: Di Pizzo 6, Piccone 10, Tamiozzo n.e., Maglietti 16, Bruno 14, Arrigoni 15, Egbende, Nicoli 8, Del Sole 4, Toniato 9

Allenatore: Ghizzardini

Ass. All.:  Scalabroni, Sanpaolesi

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS