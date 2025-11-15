Seconda sconfitta in campionato per la Luiss Basket

Dopo aver subito la prima sconfitta a seguito del filotto di otto vittorie consecutive con cui aveva iniziato il campionato, la Luiss Basket non ritrova il successo fra le mura amiche , sconfitta da Jesi per 66-82.

La Luiss (con Bottelli a referto solo per onor di firma, indisponibile così come Fallucca) inizia il match con il quintetto composto da Pasqualin, Graziano, Jovovic, Salvioni e Atamah; Jesi (priva di Kristinn Palsson) risponde con Maglietti, Toniato, Di Pizzo, Piccone e Arrigoni.

E' Mattia Graziano a firmare il primo canestro della gara, in un match equilibrato nelle prime battute: dopo quattro minuti di gioco, il punteggio è di 4-6 per gli ospiti. Jesi però prova subito la fuga e continua a trovare il canestro con continuità, piazzando il parziale: con la tripla di Nicoli tocca il +13 a un minuto dal termine della prima frazione, portandosi sul 7-20, prima del canestro da tre punti di Casella che fissa il risultato del primo quarto sul 10-20 per gli ospiti.

Ferrara dalla lunetta replica alla tripla di Piccone, per un 11-23 che però diventa 11-27 dopo due minuti e mezzo di secondo quarto per Jesi, che continua ad applicare pressione a tutto campo in difesa. Capitan Pasqualin prova a scuotere i suoi, trovando il canestro da tre punti; un gioco da tre punti (con libero non convertito) di Atamah prova a riportare l'inerzia a favore dei padroni di casa, con il punteggio che recita 19-33 a metà frazione. Maglietti continua a trovare il canestro per Jesi, e così Atamah per la Luiss: 22-35 a quattro minuti dal termine dall'intervallo. Gli ospiti, confermando il dato che li vede essere secondi nel girone per percentuale da tre punti, trovano ancora canestri importanti da dietro l'arco: all'intervallo arrivano con 6 triple segnate su 11 tentativi, con il punteggio ad essere sul 25-45.

Al rientro dagli spogliatoi, Cucci con due triple consecutive prova a caricare i suoi: 33-50 dopo due minuti dalla ripresa del gioco. Gli ospiti però non si disuniscono e rispondono con il break: 10-2 ispirato da Maglietti e punteggio sul 37-62 a metà frazione. Salvoni prova a dare ossigeno ai suoi: 5 punti consecutivi, che permettono alla Luiss di rosicchiare qualche punto di svantaggio, con la terza frazione che si chiude sul 46-67.

Ad inizio quarto quarto i padroni di casa provano la reazione, ma pur trovando il canestro più spesso non riesce a limitare le bocche da fuoco di Jesi: il divario resta a metà quarto intorno ai 20 punti, con gli ospiti che non vedono abbassarsi le proprie percentuali, concludendo la gara prendendosi il successo sulla Luiss per 66-82.

Luiss Roma - General Contractor Jesi 66-82

Luiss Roma: Jovovic 4, Fernandez 15, Bottelli n.e., Casella 3, Pasqualin 5, Ferrara 1, Sylla 3, Atamah 8, Cucci 11, Salvioni 11, Graziano 5

Allenatore: Righetti

Ass. All.: Trimboli, Russo

General Contractor Jesi: Di Pizzo 6, Piccone 10, Tamiozzo n.e., Maglietti 16, Bruno 14, Arrigoni 15, Egbende, Nicoli 8, Del Sole 4, Toniato 9

Allenatore: Ghizzardini

Ass. All.: Scalabroni, Sanpaolesi