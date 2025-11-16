Trapani sbanca Milano, Brescia passa a Napoli e vola in vetta

Sono quattro le partite dell'8ª giornata di Serie A di basket giocate nel pomeriggio. Vittoria a sorpresa di Trapani in casa dell'Olimpia Milano, successo corsaro anche per la Germani Brescia, che passa a Napoli e si issa sola in vetta.

Colpaccio Trapani, derby a Varese, Brescia corsara

La domenica della pallacanestro si è aperta con il successo di misura di Sassari, che ha la meglio su Trento per 89-88, con la stoppata decisiva di Thomas sulla sirena, che regala la vittoria ai sardi. Nel pomeriggio, netta affermazione esterna di Venezia a Reggio Emilia per 89-79, mentre è Varese a prendersì il sentito derby con Cantù per 91-82. L'impresa la firma però Trapani, che sbanca il Forum piegando l'Olimpia Milano per 86-80. Nel posticipo domenicale, ne approfitta Brescia, che espugna Napoli per 85-72, portandosi solitaria al comando aspettando il posticipo, che vedrà la Virtus Bologna ospite a Treviso.