mercoledì 19 novembre 2025
Virtus Bologna-Maccabi, arriva l'ok della prefettura: area blindata contro i disordini© ciamillo

Virtus Bologna-Maccabi, arriva l'ok della prefettura: area blindata contro i disordini

Nonostante il parere contrario del Comune, la partita di Eurolega di giocherà. In città sono attesi tantissimi manifestanti pro Palestina
2 min
È arrivata l'ufficialità: la sfida di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, in programma venerdì 21 novembre, si giocherà regolarmente. Nonostante i possibili disordini, con numerosi manifestanti pro-Palestina attesi in città per la presenza della squadra israeliana, la prefettura ha dato il suo ok allo svolgimento del match, garantendo un area blindata intorno al Paladozza.

Bologna, il sindaco contro la decisione della prefettura

A dare l'ufficialità è stato il sindaco di Bologna Matteo Lepore, al termine dell’incontro avvenuto in prefettura. Il sindaco ha comunque sottolineato la sua contrarietà a questa decisione: "Mi è stato ribadito dal prefetto e da parte del Ministero degli Interni che sussistono le condizioni di ordine pubblico e di rispetto dell’incolumità dei cittadini per poter svolgere regolarmente la partita. L’area del Paladozza sarà sostanzialmente blindata e verranno deviate o cancellate alcune corse relative al trasporto pubblico urbano e chiuse in anticipo diverse scuole. Tutto questo limiterà molto la libertà di movimento dei cittadini nella giornata di venerdì, ma io non ho potuto che prendere atto delle decisioni prese dalla prefettura”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

