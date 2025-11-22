Baskin, oggi al PalaSorbo “Evento dell'amicizia”

La pallacanestro diventa ancora una volta strumento di integrazione, condivisione e crescita. Oggi - sabato 22 novembre - il PalaSorbo di Ladispoli ospiterà “L’Evento dell’Amicizia”, un appuntamento che promette emozioni forti e autentiche, dove a vincere non saranno i punti sul tabellone, ma l’energia dei ragazzi e delle ragazze con disabilità che scenderanno in campo. Dalle 11 alle 13, sul parquet di via delle Primule, i team Baskin Ladispoli e Baskin Sabina si uniranno per disputare una gara speciale: un match in cui i giocatori verranno mescolati tra loro, trasformando la partita in una grande celebrazione del valore sociale dello sport. L’obiettivo è chiaro: far vivere ai giovani – tutti dai 14 anni in su – una mattinata di festa, inclusione e partecipazione, insieme alle famiglie, ai tecnici e a un pubblico che si preannuncia caloroso. Al termine dell’incontro ci sarà spazio anche per il classico “terzo tempo”, un momento conviviale in un locale della città, per rafforzare i legami nati in campo e confermare quel senso di comunità che il baskin porta con sé da sempre.



Il progetto Baskin a Ladispoli: un modello per tutto l’alto Lazio. A credere fortemente in questa disciplina è il Basket Ladispoli, società che da tre anni investe tempo e risorse per far crescere il baskin sul territorio, diventando un vero punto di riferimento in tutta la zona. «Abbiamo già raggiunto i quaranta iscritti, un risultato che ci riempie d’orgoglio – spiega il presidente Massimo Albano –. Molte famiglie si sentivano escluse dal mondo dello sport e oggi trovano finalmente un luogo accogliente, che valorizza i loro figli e restituisce loro sorrisi e fiducia.» Il presidente sottolinea anche il ruolo determinante della vicepresidente Antonietta Pisa, responsabile del progetto Baskin: «Ha creduto da subito in questa disciplina, capace di unire sport, inclusione e valori sociali. Gran parte del nostro successo è merito del suo lavoro e della sua sensibilità.» Il Basket Ladispoli è infatti l’unica società dell’alto Lazio ad avere un settore strutturato dedicato ai “ragazzi speciali”, un fiore all’occhiello che si affianca ai venticinque anni di storia del club rossoblù.



Una giornata per ricordare che lo sport non lascia indietro nessuno. Il movimento baskin a Ladispoli è in costante espansione: sempre più famiglie bussano alle porte della società, non solo per far praticare sport ai propri ragazzi, ma anche per trovare ascolto, accoglienza e un contesto in cui sentirsi parte di una comunità. “L’Evento dell’Amicizia” rappresenta un altro passo di questo percorso virtuoso, un tassello prezioso del grande mosaico di sport inclusivo che le realtà del territorio stanno costruendo insieme, con passione e determinazione. Il presidente Albano lancia un appello ai cittadini: «Venite a vedere questa partita speciale. Riempite il palazzetto, fate sentire tutto il vostro calore a questi ragazzi meravigliosi. Non importa chi vincerà: il vero applauso deve andare ai protagonisti, ai loro sorrisi e al coraggio che mettono in ogni azione.» A Ladispoli, almeno per un giorno, la pallacanestro tornerà alla sua essenza più pura: gioia, comunità e inclusione. Un messaggio che il baskin interpreta meglio di qualunque altra disciplina.

