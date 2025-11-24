Olimpia Milano, Ettore Messina si dimette: squadra affidata a Poeta

MILANO - Ettore Messina lascia la panchina dell’Olimpia Milano. Il coach del sodalizio meneghino - dopo le tre sconfitte consecutive rimediate nell’ultima settimana - ha rassegnato le proprie dimissioni. La squadra è stata affidata all’allenatore in seconda Giuseppe Poeta, tornato a Milano l’estate scorsa dopo l’esperienza vissuta a Brescia. Il tecnico avrebbe maturato la decisione dopo l’ultimo ko rimediato a Trieste. Il presidente Pantaleo Dell’Orco ha conferito l’incarico a Peppe Poeta, primo assistente sino ad oggi e successore designato per la prossima stagione.