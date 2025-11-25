Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Accordo Sky-Fiba, quattro anni con qualificazioni, Mondiali ed Europei

Su Sky Sport Basket al via il 27 novembre con il match tra italia e Islanda
2 min
TagsBasketskyFiba

Il mondo del basket sempre più al centro di Sky. Per i prossimi 4 anni i grandi campioni e le più forti squadre nazionali maschili e femminili si contenderanno i titoli mondiali e continentali su Sky e in streaming su Now. Grazie all'accordo pluriennale raggiunto con la federazione internazionale del basket, su Sky e NOW andranno in onda i principali eventi Fiba maschili e femminili del quadriennio 2025-2029.

A tutto basket: il via dal 27 novembre

A partire dal 27 novembre 2025, gli appassionati di pallacanestro potranno seguire le sfide di qualificazione e la fase finale dei Mondiali maschili del 2027; il torneo di qualificazione e la fase finale dei Mondiali femminili del 2026; i tornei maschile e femminile di qualificazione alle Olimpiadi del 2028 ; le fasi finali degli Europei femminili del 2027; i campionati continentali di Africa, America ed Asia del 2027 e del 2029; infine le partite di qualificazione e la fase finale degli Europei maschili del 2029. Si comincera' dunque con Italia-Islanda giovedì 27 novembre 2025 alle 20, con pre partita dalle 19.30, in diretta su Sky Sport Basket e NOW, con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, interviste di Gaia Accoto e studio con Giulia Cicchinè e Matteo Soragna. Già alla vigilia, domani, il nuovo commissario tecnico della nazionale Luca Banchi sarà ospite in diretta da Tortona del pre partita di Eurolega su Sky Sport Basket e NOW. Domenica 30 novembre 2025 sarà la volta di Lituania-Italia in diretta alle 17.30 su Sky Sport Basket e NOW, con telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina.

In esclusiva anche NBA e WNBA

L'accordo pluriennale con Fiba arricchisce l'offerta di basket della Casa dello Sport; Sky Sport Basket già riunisce il basket italiano, europeo e statunitense con la Serie A, la Supercoppa italiana, la Coppa Italia, l'EuroLeague e l'EuroCup, in esclusiva fino al 2028, la NBA e la WNBA con un'ampia selezione di incontri.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Da non perdere

Polonara capitano dell'ItalbasketOlimpia Milano, Ettore Messina si dimette

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS