Accordo Sky-Fiba, quattro anni con qualificazioni, Mondiali ed Europei

Il mondo del basket sempre più al centro di Sky. Per i prossimi 4 anni i grandi campioni e le più forti squadre nazionali maschili e femminili si contenderanno i titoli mondiali e continentali su Sky e in streaming su Now. Grazie all'accordo pluriennale raggiunto con la federazione internazionale del basket, su Sky e NOW andranno in onda i principali eventi Fiba maschili e femminili del quadriennio 2025-2029.

A tutto basket: il via dal 27 novembre

A partire dal 27 novembre 2025, gli appassionati di pallacanestro potranno seguire le sfide di qualificazione e la fase finale dei Mondiali maschili del 2027; il torneo di qualificazione e la fase finale dei Mondiali femminili del 2026; i tornei maschile e femminile di qualificazione alle Olimpiadi del 2028 ; le fasi finali degli Europei femminili del 2027; i campionati continentali di Africa, America ed Asia del 2027 e del 2029; infine le partite di qualificazione e la fase finale degli Europei maschili del 2029. Si comincera' dunque con Italia-Islanda giovedì 27 novembre 2025 alle 20, con pre partita dalle 19.30, in diretta su Sky Sport Basket e NOW, con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, interviste di Gaia Accoto e studio con Giulia Cicchinè e Matteo Soragna. Già alla vigilia, domani, il nuovo commissario tecnico della nazionale Luca Banchi sarà ospite in diretta da Tortona del pre partita di Eurolega su Sky Sport Basket e NOW. Domenica 30 novembre 2025 sarà la volta di Lituania-Italia in diretta alle 17.30 su Sky Sport Basket e NOW, con telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina.

In esclusiva anche NBA e WNBA

L'accordo pluriennale con Fiba arricchisce l'offerta di basket della Casa dello Sport; Sky Sport Basket già riunisce il basket italiano, europeo e statunitense con la Serie A, la Supercoppa italiana, la Coppa Italia, l'EuroLeague e l'EuroCup, in esclusiva fino al 2028, la NBA e la WNBA con un'ampia selezione di incontri.