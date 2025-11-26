Serie B nazionale, la Virtus Roma batte Livorno all'ultimo respiro e vola in vetta

ROMA - Le emozioni del basket tornano ad accendere la passione dei romani. Con un tiro da tre allo scadere, Yancarlos Rodriguez fa esplodere i 3000 del Palazzetto dello Sport regalando la vittoria alla Virtus GVM Roma 1960 nello scontro diretto contro la Pielle Livorno. La squadra capitolina passa grazie ai punti 17 di Rodriguez e una bella doppia doppia, da 16 punti e 11 rimbalzi, di Battistini (7/10). Per i toscani, 21 di Leonzio, con 4/7 dall'arco, e 12 di Bonacini (4/10). Ottavo successo consecutivo per la squadra di coach Marco Calvani e primato solitario in vetta alla classifica nel girone B della Serie B Nazionale.