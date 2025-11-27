Polonara, le parole da brividi che commuovono i tifosi: "Sono fortunato"

E' entrato al Palazzetto dello Sport di Tortona tra gli applausi del pubblico, poi ha assistito alla sfida tra Italia e Islanda, primo match per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di basket, dalla tribuna, al fianco del presidente della Federazione Petrucci. Achille Polonara, nominato capitano dell'Italia dal nuovo ct Banchi, ha emozionato i tifosi. Mascherina sulla bocca, cappello in testa, Polonara è rimasto al fianco degli azzurri."Appena sono entrato mi tremavano le gambe", ha detto all'intervallo della sfida.

Polonara: "Sono emozionato e fortunato"

"Sono molto emozionato, ma è già il secondo giorno che sono in piedi e sono soddisfatto così", ha ribadito Achille Polonara. "Sono fortunatissimo ad essere qui e di far parte di questo gruppo. Volevo essere con i miei compagni anche quest'estate ma non ho potuto". Sulla squadra di Banchi: "Sono giovani? E' vero, ma se oggi sono in Nazionale, è perchè sono i più bravi che ci sono in questo momento e abbiamo fiducia in lui".