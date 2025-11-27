Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Polonara, le parole da brividi che commuovono i tifosi: "Sono fortunato"

Il capitano azzurro è presente a Tortona per assistere al match con l'Islanda: "Entrando, mi tremavano le gambe"
1 min

E' entrato al Palazzetto dello Sport di Tortona tra gli applausi del pubblico, poi ha assistito alla sfida tra Italia e Islanda, primo match per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di basket, dalla tribuna, al fianco del presidente della Federazione Petrucci. Achille Polonara, nominato capitano dell'Italia dal nuovo ct Banchi, ha emozionato i tifosi. Mascherina sulla bocca, cappello in testa, Polonara è rimasto al fianco degli azzurri."Appena sono entrato mi tremavano le gambe", ha detto all'intervallo della sfida.

Polonara: "Sono emozionato e fortunato"

"Sono molto emozionato, ma è già il secondo giorno che sono in piedi e sono soddisfatto così", ha ribadito Achille Polonara. "Sono fortunatissimo ad essere qui e di far parte di questo gruppo. Volevo essere con i miei compagni anche quest'estate ma non ho potuto". Sulla squadra di Banchi: "Sono giovani? E' vero, ma se oggi sono in Nazionale, è perchè sono i più bravi che ci sono in questo momento e abbiamo fiducia in lui". 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Da non perdere

Italia-Islanda direttaPolonara capitano dell'Italbasket

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS