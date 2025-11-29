Luiss Basket alla ricerca del terzo successo in sette giorni: prossimo avversario sarà Piombino

Terza gara in sette giorni alle porte per la Luiss Basket : dopo i successi contro Latina di domenica 23 e contro Chiusi di mercoledì 26 (recupero del match non disputato nella prima giornata per l’impegno di Riccardo Salvioni per la squadra romana e di Francesco Gravaghi per la squadra chiusina nel Mondiale 3x3 Under 23 con la nazionale), i capitolini chiuderanno il trittico di impegni ravvicinati affrontando questo pomeriggio, alle ore 18:30, contro la Solbat Golfo Piombino .

Coach Righetti riflette sul match infrasettimanale giocato con Chiusi, pronto già per la gara con la Piombino del quarto miglior marcatore del girone, Nik Raivio (con 16.8 punti a partita): "Sono felice della seconda prova positiva in pochi giorni, i ragazzi hanno risposto bene nonostante il poco tempo di recupero dalla gara precedente. In questi due giorni cercheremo di recuperare le energie e preparare al meglio la partita di sabato contro una squadra come quella di Piombino, che ha talento, punti nelle mani e individualità di assoluto valore e gerarchie ben definite nel proprio sistema".

Un sistema che è un valore importante anche per il team capitolino, che ha trovato protagonisti diversi ad emergere nel corso delle 12 gare giocate sinora: più volte ha dato un contributo importante anche Matija Jovovic, uno dei giocatori più rappresentativi della squadra, che si è legato alla realtà della Luiss dal 2021, diventando un esempio perfetto del progetto sportivo-accademico (festeggiando nella scorsa stagione anche il simbolico traguardo dei 1000 punti realizzati in biancoblu).

Lo scorso mercoledì, ad esempio, Jovovic è stato autore dei cinque punti consecutivi a metà del terzo quarto che hanno contribuito ad indirizzare fortemente l’inerzia del match contro Chiusi a favore della Luiss Basket, dopo aver già firmato l’importantissima tripla nel finale del difficile match a Caserta di un mese fa, contro i padroni di casa attualmente appaiati ai capitolini al terzo posto nel girone (con entrambi i team con una gara in meno delle prime due classificate). Così Matija: "Sono contentissimo del nostro avvio di campionato, in un contesto a cui tengo molto. Il gruppo è molto unito, al di là delle prestazioni individuali ragiona sempre come collettivo: singolarmente sono contento di riuscire a dare il mio contributo, a patto che sia utile per il raggiungimento del miglior risultato di squadra, che ricercheremo anche contro Piombino nell'impegno di sabato". Un impegno che potrebbe portare la terza vittoria in sette giorni per una Luiss Basket che non ha voglia di fermare la propria corsa, pronta a dare il massimo nel match di questo pomeriggio, contro Solbat Golfo Piombino, alle ore 18:30 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura della biglietteria alle ore 17:30).