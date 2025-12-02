Danilo Gallinari ha annunciato il proprio ritiro dal basket. Il cestista lombardo - a lungo protagonista nel campionato Nba - ha dato la notizia attraverso il proprio profilo social. Dopo essersi messo in evidenza nell’ Olimpia Milano , Gallinari nel 2008 si era trasferito negli Stati Uniti , ingaggiato dai New York Knicks . Nel corso dell’esperienza americana ha vestito le maglie di Nuggets, Clippers, Thunder, Hawks, Spurs e Milwaukee Bucks. In NBA Gallinari ha disputato quasi 800 partite mettendo a referto oltre 11.600 punti . L’ultima sua esperienza da protagonista con i Vaqueros de Bayamón, con cui ha vinto il titolo di Portorico.

Gallinari, l’annuncio sui social

"Oggi, con il cuore colmo di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato - scrive il cestista sul proprio profilo social - una carriera costruita attraverso il duro lavoro, il sacrificio, le vittorie, le sconfitte, i compagni di squadra che sono diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che mi sono stati accanto in ogni fase del percorso. È stato un viaggio incredibile, ricco di innumerevoli ricordi che porterò con me per il resto della mia vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto e a chi ha condiviso ogni momento con me: grazie, dal profondo del mio cuore. Non vedo l'ora di iniziare il prossimo capitolo!".

La lettere al basket di Gallinari

"Non ricordo quando sei entrato davvero nella mia vita, forse il giorno in cui ho sentito la palla rimbalzare per la prima volta. O forse quando ho capito che oltre quel suono c'era qualcosa in più. Sei stato un sogno, un rifugio, una sfida continua. Mi hai fatto crescere e diventare grande, mi hai fatto cadere, mi hai rialzato e mi hai insegnato a non smettere mai di crederci e di provarci. Insieme abbiamo vissuto momenti che sono diventati istantanee nel mio album dei ricordi. Grazie a te ho conosciuto persone meravigliose, amici, avversari, compagni di viaggio. In ogni duello, in ogni pianto, in ogni esultanza c'era un pezzo della tua e della nostra storia. Ti dico grazie con il cuore pieno di riconoscenza per ogni caduta, per ogni ritorno, per ogni applauso, per ogni silenzio. E soprattutto per avermi insegnato chi sono, dentro e fuori dal campo. Il nostro viaggio non finisce qui, cambia solo la destinazione. Non perché sia finito l'amore, ma perché a volte i sentimenti si trasformano e ogni storia ha bisogno di un capitolo finale. Sarai sempre parte di me".