Nba, Oklahoma inarrestabile: tredicesima vittoria! DiVincenzo trascina Minnesota
Continua la striscia positiva di Oklahoma, che ottengono la tredicesima vittoria consecutiva, imponendosi sul parquet di Golden State con il risultato di 124-112: decisivi i 38 punti di Shai Gilgeous-Alexander, i 22 di WEilliams e i 21 di Holmgren. Successo di Boston, che si impone 123-117 su New York (ko dopo quattro vittorie): decisivi i 42 punti di Jaylen Brown (più 4 assist e 4 rimbalzi).
Minnesota sconfigge New Orleans 149-142 dopo un tempo supplementare (44 punti di Antony Edwards). Tra i protagonisti anche Donte DiVincenzo che segna 15 punti. Ok Toronto (121-118 su Portland), San Antonio (che ferma la striscia positiva di Memphis, sconfiggendo i Grizzlies 126-119) e Philadelphia, che batte Washington: 121-102.