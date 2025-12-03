Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nba, Oklahoma inarrestabile: tredicesima vittoria! DiVincenzo trascina Minnesota

L'italo-statunitense segna quindici punti contro New Orleans. Ok Toronto e San Antonio
1 min

Continua la striscia positiva di Oklahoma, che ottengono la tredicesima vittoria consecutiva, imponendosi sul parquet di Golden State con il risultato di 124-112: decisivi i 38 punti di Shai Gilgeous-Alexander, i 22 di WEilliams e i 21 di Holmgren. Successo di Boston, che si impone 123-117 su New York (ko dopo quattro vittorie): decisivi i 42 punti di Jaylen Brown (più 4 assist e 4 rimbalzi). 

DiVincenzo trascina Minnesota

Minnesota sconfigge New Orleans 149-142 dopo un tempo supplementare (44 punti di Antony Edwards). Tra i protagonisti anche Donte DiVincenzo che segna 15 punti. Ok Toronto (121-118 su Portland), San Antonio (che ferma la striscia positiva di Memphis, sconfiggendo i Grizzlies 126-119) e Philadelphia, che batte  Washington: 121-102.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Da non perdere

Danilo Gallinari annuncia l’addioNba, Lakers ko

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS