Il basket piange la scomparsa di Mabel Bocchi: fu anche volto della tv

La pallacanestro italiana piange la morte di Mabel Bocchi , considerata tra le più forti cestiste di sempre nel nostro Paese e a lungo nella nazionale azzurra. Bocchi, che aveva 72 anni, era nata a Parma da padre italiano e madre argentina. Ala-centro alta 1,86, cresciuta nella Partenio Avellino , nel 1969 è passata alla Geas Sesto San Giovanni con cui ha vinto 8 scudetti (1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978), una Coppa Italia (1973) e una Coppa dei Campioni (1978). Nel 1979-80 ha giocato nella Accorsi Torino per poi chiudere carriera nella GBC Milano nel 1982 a 29 anni. In Serie A ha raccolto 241 presenze e 3.319 punti realizzati.

Miglior giocatrice del Mondiale 1975

Per una decina d'anni in nazionale, Bocchi conta 113 presenze e 1058 punti con la maglia dell'Italia. Tra i suoi successi c'è la medaglia di bronzo agli Europei di Cagliari 1974. Raggiunse la massima notorietà ai Campionati del mondo del 1975 in Colombia dove fu la seconda miglior realizzatrice del torneo e venne eletta dalla Fiba miglior giocatrice del torneo. Nel 2007 è stata inserita nella Italia Basket Hall of Fame. Nel 1978, quando aveva 25 anni e ancora giocava, intraprese la carriera di giornalista sportiva in televisione, diventando un volto familiare per il grande pubblico. Negli anni '80 è stata anche alla Domenica Sportiva, dove si occupava di basket.

Il ricordo di Pietrucci

"Mabel Bocchi è stata una gigante, sicuramente in quel periodo la più¹ grande come Dino Meneghin. Era una persona vivace, è stata una grande. Avevamo un bel rapporto, discutevamo anche di politica. Rimane la più grande di sempre, sicuro di quel periodo". È questo il ricordo del presidente della Federbasket Gianni Petrucci ai microfoni di Sky Sport, parlando di Mabel Bocchi.