Luiss Basket, dodicesima vittoria in campionato: superara Ferrara

Con una striscia aperta di tre successi consecutivi, la Luiss Basket torna in campo per il recupero del match originariamente previsto per la scorsa domenica contro l'Adamant Ferrara: il match vede un nuovo successo per i capitolini, il dodicesimo della stagione, per 79-82. La Luiss (con Fallucca a referto solo per onor di firma, indisponibile così come Bottelli e Atamah) inizia il match con il quintetto composto da Pasqualin, Casella, Jovovic, Ferrara e Salvioni; Ferrara risponde con Santiago, Pellicano, Solaroli, Tio Tiagande e Renzi.

Buona partenza Luiss

Parte bene la Luiss, con quattro punti in fila firmati da Salvoni e Jovovic; per Ferrara, da Santiago la tripla del 3-4 dopo tre minuti di gioco. Il punteggio è inizialmente basso, con diversi palloni persi, ma i capitolini provano l'allungo con il gioco da tre punti di Riccardo Casella, il lob di Fernandez convertito a canestro da Salvoni e la schiacciata di Sylla: 5-13 a tre minuti e mezzo dalla fine del primo quarto. Dopo il timeout di coach Benedetto, Ferrara prova la reazione ma la Luiss risponde ad ogni canestro, chiudendo la prima frazione con un gioco da quattro punti dopo la tripla da distanza siderale di Pasqualin, seguito dal canestro di Tio Tiagande che fissa il punteggio sul 15-23 a fine frazione.

Break a inizio secondo quarto

Break a inizio secondo quarto dei padroni di casa, che si rifanno sotto per 20-23 prima della tripla di Fernandez e dell'appoggio di Jovovic: 20-28 dopo tre minuti nella seconda frazione. Con le due triple consecutive di Jovovic la Luiss tocca il vantaggio in doppia cifra, 24-35, a metà quarto. Renzi prova a tenere a galla i suoi (in un quarto che vede anche un breve blackout al campo di gioco), ma il solito Jovovic continua a trovare il canestro diventando il primo giocatore ad andare in doppia cifra nel match: solo nelle ultime battute Ferrara rosicchia qualche punto allo svantaggio, andando al riposo sotto contro la Luiss per 39-45.

Terzo quarto, la gara si accende

Al rientro in campo la gara si accende, con i padroni di casa che provano a completare la rimonta, con Casagrande sugli scudi: 49-50 e partita riaperta dopo tre minuti e mezzo dal ritorno in campo. Con una meravigliosa tripla Pasqualin riporta avanti la Luiss dopo lo svantaggio subito, sul 51-53 a metà quarto. Un jumper di Fernandez a due minuti e mezzo dal termine della terza frazione riporta i capitolini a +3, ma Ferrara replica ancora: Renzi con tre liberi impatta a quota 57 a 120 secondi dalla chiusura di un quarto che, con 5 punti consecutivi di Casella e una tripla di Fernandez, vede la Luiss allungare nuovamente terminando sul 59-65.

Ferrara torna sotto

Cucci realizza allontanando il tentativo di recupero avversario dopo due minuti e mezzo dell'ultima frazione, portando il match sul 62-67 prima dei cinque punti consecutivi di Tio Tiagande con cui Ferrara impatta a quota 67 con cinque minuti prima della sirena finale dei tempi regolamentari. Pasqualin e Tio Tiagande si scambiano canestri e rimane la parità, prima della tripla di Casella e del floater di Fernandez: 69-74 per la Luiss a due minuti e mezzo dal termine della gara. E' il break, corroborato dalla tripla di Fernandez dopo il timeout di coach Benedetto, che decide la partita, nonostante gli ultimi tentativi di Ferrara che ritorna vicinissima nel punteggio: i capitolini conquistano per 79-82 la loro dodicesima vittoria in campionato.

Risultato finale: Adamant Ferrara - Luiss Roma 79-82

Adamant Ferrara: Motta n.e., Dioli n.e., Bellini 2, Sackey 1, Renzi 16, Caiazza 4, Santiago 13, Pellicano, Solaroli 8, Marchini 13, Casagrande 13, Tio Tiagande 9

Allenatore: Benedetto

Ass. All.: Castaldi

Luiss Roma: Jovovic 13, Fernandez 16, Bottelli n.e., Casella 15, Pasqualin 13, Ferrara, Sylla 4, Cucci 7, Salvioni 14, Graziano

Allenatore: Righetti

Ass. All.: Trimboli, Russo