Basket, la Luiss cade a Livorno

La Luiss (con Fallucca e Graziano a referto solo per onor di firma, indisponibile così come Bottelli e Atamah) comincia la gara schierando il quintetto base composto da Pasqualin, Casella, Jovovic, Ferrara e Salvioni; Livorno (senza Lucarelli e Bonacini, quest'ultimo presente a referto ma indisponibile) replica con Venucci, Leonzio, Ebeling, Gabrovsek e Klyuchnyk.

I padroni di casa cominciano bene il match, con un parziale di 8-0 firmato da Klyuchnyk, Gabrovsek e Venucci. Dopo il timeout di coach Righetti, Cucci firma il primo canestro dei capitolini, sbloccandone l'attacco, nonostante la Pielle continui a mettere punti a referto: 12-4 a metà quarto. Dopo il jumper di Sylla, Gabrovsek e Fernandez si scambiano due splendide triple; Lobito realizza da sotto dopo l'assist di Cucci che premia il suo backdoor e la Luiss si riavvicina sul 15-11. Nuova accelerazione livornese: 10-2, con Ebeling sugli scudi, per una prima frazione che si chiude sul 25-13.

Con la combinazione Ferrara-Salvioni, la Luiss apre il secondo quarto, ma la Pielle tocca il 32-15 dopo tre minuti e mezzo di gioco della seconda frazione, guidata da Klyuchnyk. Fernandez con il gioco da tre punti batte un colpo per i capitolini: a cinque minuti dall'intervallo, 36-20 per Livorno. I toscani però piazzano un nuovo break, con la Luiss che nelle ultime battute del quarto riduce il divario: le due squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 53-29.

Cinque punti di Ebeling aprono il terzo quarto, prima della tripla di Salvioni: 58-32 dopo tre minuti dal rientro in campo. La gara vede le due squadre scambiarsi canestri ma la distanza rimanere uguale: con l'assist di Fernandez per Salvioni (che nel quarto raggiunge la doppia doppia personale per punti e rimbalzi) il punteggio diventa 66-41 a tre minuti dal termine di una terza frazione che si chiude sul 73-46.

Nell'ultimo quarto la gara ha poche pause ma non vede particolari scossoni, con le due squadre ad arrotondare le statistiche senza incidenza sul risultato finale (da segnalare la tripla all'esordio nella categoria del giovane classe 2007 Terrasini): il match si chiude sul 94-62.

Pielle Livorno - Luiss Roma 94-62

Pielle Livorno: Venucci 13, Leonzio 14, Ebeling 11, Gabrovsek 16, Klyuchnyk 12, Bonacini n.e., Campori 7, Alibegovic D. 8, Mennella 11, Kouassi 2. Allenatore: Turchetto. Ass. All.: Brambilla, Marovelli

Luiss Roma: Jovovic 3, Fernandez 11, Fallucca n.e., Casella 10, Pasqualin, Ferrara, Sylla 7, Cucci 9, Salvioni 19, Graziano n.e., Terrasini 3. Allenatore: Righetti. Ass. All.: Trimboli, Russo