Trapani Shark, altra stangata: multa da 50.000 euro e caos senza fine

TRAPANI - Il momento della Trapani Shark si fa sempre più complesso e tormentato. Il Giudice sportivo della FIP ha infatti ufficializzato una multa da 50.000 euro nei confronti del club siciliano per non aver rispettato l’obbligo di schierare 12 atleti sotto contratto nella partita vinta contro Udine . L’infrazione deriva dalla scelta della formula 6+6 effettuata a inizio stagione, che impone la presenza a referto di dodici giocatori contrattualizzati. Si tratta di un’ulteriore macchia in una fase già delicatissima per la società guidata da Valerio Antonini, penalizzata complessivamente di 5 punti per inadempienze economiche, rimasta senza head-coach e con il mercato bloccato. Dopo l’addio di Jasmin Repesa, la Trapani Shark ha perso anche due pedine fondamentali come Amar Alibegovic e Timmy Allen, trasferitosi al Paok Salonicco. Una cessione che ha garantito un importante buy-out, utile a tamponare una situazione finanziaria tutt’altro che limpida.

Trapani, che caos. Ma intanto arrivano vittorie…

Attualmente il roster conta soltanto dieci giocatori professionisti, ai quali si aggiunge il giovane Luigi Patti, presente in panchina ma mai utilizzato nelle ultime due gare. A complicare ulteriormente il quadro, manca anche una figura regolarmente abilitata a ricoprire il ruolo di capo-allenatore a referto. Alex Latini, in panchina a Treviso, ha ottenuto una deroga valida per una sola partita, ma la sua posizione non può essere regolarizzata senza la possibilità di intervenire sul mercato, al momento congelato proprio per le sanzioni economiche. Lo stesso blocco impedisce l’ingaggio di uno straniero che sostituisca Allen e consenta di tornare in regola con il 6+6, esponendo il club al rischio di ulteriori ammende da 50.000 euro nelle prossime gare. Contro Udine, dopo il breve cameo di Latini, la squadra è stata guidata dal capitano John Petrucelli, che da regolamento può assumere il ruolo di capo-allenatore in assenza dello stesso. Un simbolo plastico di una gestione emergenziale che va avanti partita dopo partita. Sul fronte societario, Antonini ha duramente attaccato Federazione e istituzioni locali, consegnando in modo simbolico le chiavi della Trapani Shark e del Trapani Calcio al sindaco Giacomo Tranchida e annunciando possibili azioni legali contro Repesa e Alibegovic. Il clima attorno alla squadra è tesissimo: la tifoseria è spaccata tra chi continua a sostenere il presidente che ha riportato Trapani nella massima serie e chi chiede apertamente la cessione del club. Durante il match con Udine non è mancato un acceso battibecco a bordocampo tra lo stesso Antonini e un tifoso, già querelato. Eppure, nonostante il caos e un ambiente tutt’altro che sereno, la Trapani Shark continua a vincere. Senza la penalizzazione, i granata sarebbero oggi in testa alla classifica insieme a Brescia con un clamoroso record di 10-1. In settimana è arrivata anche l’impresa europea sul campo di Tenerife in Basketball Champions League: una vittoria storica che ha regalato l’accesso al play-in e interrotto una striscia di 31 successi casalinghi consecutivi degli spagnoli.