martedì 16 dicembre 2025
Eurolega, Milano batte il Real Madrid: decisivi i 22 punti di Guduric

Eurolega, Milano batte il Real Madrid: decisivi i 22 punti di Guduric

L'Olimpia si impone contro gli spagnoli. Trento vince in Eurocup, mentre Trapani viene sconfitto in Champions
1 min

Dopo il successo in campionato con la Virtus Milano si regala un'altra notte da ricordare, sconfiggendo il Real Madrid in Eurolega. All'Allianz Cloud, l'Olimpia si impone con il risultato di 89-82 sfruttando i 22 punti di Guduric e i 14 di Leday. Per Milano si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta contro il Panathinaikos, la nona stagionale, per la EA7 che resta in piena corsa per i play-off. 

Trento ok in Eurocup, Trapani ko in Champions

Vittoria di misura per Trento in Eurocup: gli uomini di Cancellieri si impongono 91-90 all'overtime contro il Buducnost alla BTS Arena. Un successo che porta la Dolomiti Energia a due lunghezze dal quarto posto del gruppo B. Tra i protagonisti Jones (19 punti) e Steward (14 punti). Niente da fare invece per Trapani in Champions.Gli Shark vengono sconfitti dal Tofas: 99-93  dopo un supplementare. Trapani chiude al terzo posto nel girone.

