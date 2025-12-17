Luiss Basket alla ricerca del ritorno alla successo contro Quarrata

Da coach Righetti l’analisi sulla squadra avversaria: "Quella di Quarrata è una squadra che in questo periodo sta giocando molto bene. Nelle ultime dieci partite ha un record di 6 vinte e 4 perse, grazie ad un basket molto fisico e concreto, basato su grande condivisione del pallone in attacco e estrema aggressività in difesa. Per noi sarà importante fare una partita solida: dobbiamo cercare di recuperare più energie possibili dopo l’impegno della scorsa domenica per poter competere con la loro fisicità".

Nel match contro Livorno, miglior realizzatore e miglior rimbalzista dei capitolini è stato il classe 2004 Riccardo Salvioni, che ha firmato la sua sesta doppia doppia stagionale, terza consecutiva, in un torneo che continua a vederlo protagonista: in media sinora a gara, oltre a 12.8 punti, 8.6 rimbalzi (terzo in assoluto nel girone B), il 68.6% da due punti (secondo in assoluto nel raggruppamento), per un notevole 19.5 di valutazione media (dato che lo rende il quinto in assoluto nel girone).

Una gran stagione sinora per il ragazzo, che ha le idee chiare riguardo al prossimo impegno della squadra: "Arriviamo a questa partita dopo un periodo molto intenso, giocando ogni tre giorni. Dobbiamo essere bravi a ricompattarci dopo la sconfitta di domenica, cercando di entrare in campo col giusto atteggiamento e rispettando un avversario che ha dato fastidio a molte squadre durante questo campionato. Dobbiamo ritrovare subito fiducia, ritmo ed entusiasmo anche in vista del derby romano di sabato". Ma prima dell’atteso match di sabato 20 novembre, la concentrazione è massima riguardo all’impegno di questa sera, che vedrà la Luiss di scena contro Consorzio Leonardo Dany Quarrata, alle ore 20:00 al Palazzetto dello Sport di Roma (biglietti disponibili online su Vivaticket e direttamente al campo di gioco, con apertura della biglietteria alle ore 19:00).