Eurolega, colpo esterno della Virtus: 88-86 sul Partizan Belgrado
Dopo il ko contro Milano in campionato, la Virtus reagisce e torna al successo in Eurolega, imponendosi a Belgrado contro il Partizan con il risultato di 88-86. Un successo che cancella il passo falso con l'Hapoel e porta le V Nere a quota 16 punti: in piena corsa per la fase successiva della competizione continentale. Decisivi i 20 punti di Edwards: venerdì gli uomini di Ivanovic affronteranno (sempre a Belgrado, la Stella Rossa.
Ok Venezia e Reggio Emilia
Nel match valido per l'undicesima giornata di Eurocup, torna al successo Venezia. La Reyer si impone 94-85 in trasferta sul campo dei turchi del Bahcesehir: grande protagonista della sfida è Jordan Parks, autore di 30 punti. I lagunari salgono così a quota 10, rimettendo gli ottavi nel mirino. Nella Fiba Europe Cup Sassari viene sconfitta 98-84 sul campo dei Peristeri, mentre Reggio Emilia supera i rumeni dell'Oradea per 90-59. Gli emiliani vengono trascinati da Troy Caupain, con 13 punti a referto. Niente fattore campo ai play-in di Champions League per Trieste, che nell'ultima giornata del Gruppo E viene sconfitta 90-77 dai tedeschi del Wurzburg, chiudendo il girone al terzo posto. Piazzamento che costringerà gli uomini di Gonzalez a giocare i play-in di gennaio.