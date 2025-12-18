Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
Nba, Doncic regala ai Lakers oltre 100 bici per Natale: il prezzo è pazzesco

Nba, Doncic regala ai Lakers oltre 100 bici per Natale: il prezzo è pazzesco

Il campione dei Lakers fa il Babbo Natale per i suoi compagni. Ora tutti sui pedali…
2 min

Luka Dončić continua a lasciare il segno nei Los Angeles Lakers non solo con le sue prestazioni sul campo, ma anche attraverso gesti che rafforzano il gruppo fuori dal parquet. Alla vigilia delle festività natalizie, al termine di una seduta di allenamento, il campione sloveno ha deciso di sorprendere squadra e staff con un regalo decisamente fuori scala: più di cento biciclette elettriche di fascia alta.

Doncic, regalo super a tutta la squadra: quanto ha speso

Il dono ha coinvolto giocatori, allenatori e membri del basketball operations staff per un totale di circa 103 e-bike, tutte prodotte da Pedal Electric, azienda californiana specializzata in mobilità elettrica premium. Un’attenzione rivolta all’intera organizzazione, non solo ai protagonisti in campo. Come raccontato dall’head coach JJ Redick, ai giocatori è stato consegnato il modello All-Wheel Drive S, la versione più avanzata della gamma, dotata di doppio motore, trazione integrale e un’autonomia che può raggiungere i 130 chilometri. Lo staff ha invece ricevuto la H/T, una bici elettrica più compatta e leggera, pensata per spostamenti quotidiani in città. L’investimento complessivo vale poco meno di 300mila euro, una cifra importante che però va oltre il semplice valore economico. Il messaggio è chiaro: Dončić vuole assumere un ruolo centrale anche dal punto di vista umano, diventando un punto di riferimento per l’ambiente Lakers nella sua totalità.

Da non perdere

