Nba, Doncic regala ai Lakers oltre 100 bici per Natale: il prezzo è pazzesco

Doncic, regalo super a tutta la squadra: quanto ha speso

Il dono ha coinvolto giocatori, allenatori e membri del basketball operations staff per un totale di circa 103 e-bike, tutte prodotte da Pedal Electric, azienda californiana specializzata in mobilità elettrica premium. Un’attenzione rivolta all’intera organizzazione, non solo ai protagonisti in campo. Come raccontato dall’head coach JJ Redick, ai giocatori è stato consegnato il modello All-Wheel Drive S, la versione più avanzata della gamma, dotata di doppio motore, trazione integrale e un’autonomia che può raggiungere i 130 chilometri. Lo staff ha invece ricevuto la H/T, una bici elettrica più compatta e leggera, pensata per spostamenti quotidiani in città. L’investimento complessivo vale poco meno di 300mila euro, una cifra importante che però va oltre il semplice valore economico. Il messaggio è chiaro: Dončić vuole assumere un ruolo centrale anche dal punto di vista umano, diventando un punto di riferimento per l’ambiente Lakers nella sua totalità.