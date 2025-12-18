Corriere dello Sport.it
Pistoia lancia RiqualifichiAMO, il direttore generale Di Nino: "Un progetto che supera i confini del basket"

Iniziativa unica per ampiezza e visione sociale quella lanciata dal club toscano: tutti i dettagli
2 min
TagsBasketPistoiaRiqualifichiAmo

Un progetto sociale triennale che punta alla riqualificazione dei playground pubblici in tutta la Toscana, restituendo alle comunità spazi sportivi rinnovati, accessibili e pensati come luoghi di aggregazione. È l’iniziativa 'RiqualifichiAMO' lanciata da Pistoia Basket, che abbraccia non solo il territorio di riferimento del club ma diverse province della regione e rappresenta un unicum nel panorama cestistico nazionale per ampiezza e visione sociale.

RiqualifichiAMO, il progetto unico lanciato da Pistoia Basket

A ideare e guidare il progetto è Andrea Di Nino, direttore generale e direttore Marketing & Area Social del club biancorosso, manager con un percorso professionale trasversale tra sport e progettualità sociali. Nel corso della sua lunga carriera nel nuoto internazionale, Di Nino ha operato come tecnico e dirigente a livello olimpico e mondiale, ricoprendo ruoli apicali nella International Swimming League e contribuendo allo sviluppo globale della competizione, oltre che alla realizzazione di numerose iniziative ESG. Negli ultimi anni ha portato la propria esperienza manageriale nel basket, prima a Napoli Basket - dove ha ideato e lanciato il progetto sociale 'Un Canestro di Sorrisi'', premiato anche dalla LBA - e successivamente a Pistoia Basket. 

Le parole del direttore generale Di Nino, ideatore dell'iniziativa

"Mai nella storia della pallacanestro è stato realizzato un progetto che esce dalla propria città, dal proprio sport e si mette a disposizione di diverse comunità - sottolinea Di Nino -. A pochi mesi dal termine della mia esperienza lavorativa a Napoli, dove l’iniziativa sociale da me ideata 'Un Canestro di Sorrisi' è stata accolta con favore dai cittadini partenopei e premiata anche da LBA, riuscire a mettere in campo una tale progettualità in Toscana è motivo di personale orgoglio". Con RiqualifichiAMO, Pistoia Basket rafforza il proprio ruolo di attore sociale sul territorio, utilizzando lo sport come strumento di inclusione, rigenerazione urbana e dialogo con le comunità locali, in una visione che supera i confini della singola città e dello stesso basket.

