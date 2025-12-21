La Luiss Basket vince nel derby capitolino

E' di scena a Roma il derby capitolino, con il match di alta classifica per il girone B di Serie B Nazionale fra Luiss Basket e Virtus GVM Roma 1960: in un match dalla bella atmosfera esce vincitrice la Luiss con la perla nel finale di Fernandez per 71-72.

La Luiss (con Atamah e Bottelli indisponibili, così come Graziano a referto solo per onor di firma) comincia la gara schierando il quintetto base composto da Pasqualin, Casella, Jovovic, Fallucca e Salvioni; la Virtus GVM Roma 1960 replica con Visintin, Rodriguez, Majcunic, Lenti e Battistini.

Inizia bene il match la Virtus GVM Roma 1960 (padrone di casa per l'occasione), trovando i primi 8 punti della gara dopo tre minuti di gioco; immediato timeout di coach Righetti. Il punteggio fatica ad impennarsi per la tensione del match: Fernandez trova i primi due punti per la Luiss (ospite da calendario in questo match) dalla lunetta, seguiti da quelli di Casella, con Fallucca che fissa il punteggio sul 13-6 a due minuti dal termine del primo quarto. Tre triple consecutive per un match che vede i suoi giri alzarsi: con il floater di Casella la prima frazione si chiude sul 19-11.

Casella e Lenti mettono i primi punti a referto nella seconda frazione; la Virtus prova la fuga, andando sul 27-15 a metà frazione, prima che la tripla di Fernandez e l'appoggio di Casella ricuciano parzialmente lo strappo, riportando la gara sul 27-20 a quattro minuti dall'intervallo. Le due squadre si rispondono colpo su colpo, senza variare sostanzialmente la distanza fra loro: con i due liberi di Cucci e l'appoggio di Rodriguez il secondo quarto si chiude sul 39-29.

Al rientro dagli spogliatoi, la Luiss rosicchia subito punti di svantaggio: con Jovovic, Ferrara e Fernandez si riporta sul -4, 41-37, fino all'appoggio a canestro di Pasquali che riapre completamente il match sul 41-39 dopo tre minuti e mezzo dalla ripresa del gioco. Tripla di Barattini da una parte, appoggio di Salvioni dall'altra: 44-41 a metà quarto di una partita che diventa vibrante. Salvioni riporta a -1 la Luiss, con Lenti e Cucci a scambiarsi canestri, prima della tripla di Leggio che rimette cinque punti di distanza fra le due squadre. Sulla sirena del terzo quarto, la bella tripla di Casella fissa il punteggio sul 54-51.

Il quarto periodo riparte con i due punti di Leggio, a cui replica Salvioni; Jovovic realizza la tripla del definitivo pareggio, 56-56, a 7 minuti e 50 secondi dal termine della gara. I due liberi di Lenti riportano la Virtus GVM Roma 1960 avanti, 60-58, con Barattini ad arrotondare sul +3 prima della tripla del nuovo pareggio Luiss, a quota 63, firmata da capitan Pasqualin. Toscano da una parte, Fernandez dall'altra: una tripla per parte e permane il pareggio a due minuti e mezzo dal termine della gara. Lenti e Ferrara realizzano da sotto: trenta secondi dopo, punteggio di 68-68. Majcunic colpisce dai tre punti, Salvoni riduce il divario ad un punto segnando da sotto: 71-70. E' Juan Fernandez a prendersi l'ultimo tiro del match per la Luiss: a 5.9 secondi dal termine realizza il jumper del sorpasso biancoblu: la Virtus GVM Roma 1960 non riesce a replicare e la Luiss conquista il successo nel derby per 71-72.

Virtus GVM Roma 1960 - Luiss Roma 71-72

Virtus GVM Roma 1960: Toscano 7, Visintin 2, Battistini 4, Majcunic 3, Lenti 24, Bazan 3, Barattini 7, Rodriguez 11, Leggio 10, Fokou



Allenatore: Calvani

Ass. All.: Zanchi, Campelli

Luiss Roma: Jovovic 6, Fernandez 17, Fallucca 3, Casella 10, Pasqualin 10, Ferrara 6, Sylla 2, Cucci 7, Salvioni 11, Graziano n.e.

Allenatore: Righetti

Ass. All.: Trimboli, Russo