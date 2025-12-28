Corriere dello Sport.it
Brescia batte Venezia e vola in testa. Clamoroso a Napoli: canestro rotto e gara sospesa per un'ora

La Guerri si impone su Cantù dopo un lungo stop. Domani in campo Milano e Bologna
1 min

Nella 13esima giornata di campionato, Brescia batte Venezia 104-93 e conquista momentaneamente la vetta solitaria della classifica. I padroni di casa vanno al tiro con percentuali ottime (62% da 2, 52% da 3, 83% nei liberi), con Rivers protagonista. A Venezia non bastano i 34 punti segnati da Wiltjer. Tortona batte Reggio Emilia 81-67 e consolida il quarto posto, grazie ad una prova super di Vital (25 punti) e Olejniczak (13 punti e 11 rimbalzi). Varese batte Trapani (che sull'86-87 spreca una tripla del possibile sorpasso con Cappelletti), mentre Sassari espugna il campo di Treviso con un super Weber (30 punti con 9/13 da 2).

Clamoroso a Napoli: gara sospesa per un'ora

Clamoroso a Napoli. I padroni di casa battono Cantù 98-86, ma la gara è stata sospesa per un'ora, a causa della rottura (dovuta alla schiacciata del canturino Basile) di uno dei due canestri. Nell'anticipo, infine, Udine domina a Trento. Il turno si chiuderà con i due posticipi del lunedì, che vedranno affrontarsi Milano-Cremona e Trieste-Bologna

