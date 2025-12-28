Brescia batte Venezia e vola in testa. Clamoroso a Napoli: canestro rotto e gara sospesa per un'ora

Nella 13esima giornata di campionato, Brescia batte Venezia 104-93 e conquista momentaneamente la vetta solitaria della classifica. I padroni di casa vanno al tiro con percentuali ottime (62% da 2, 52% da 3, 83% nei liberi), con Rivers protagonista. A Venezia non bastano i 34 punti segnati da Wiltjer. Tortona batte Reggio Emilia 81-67 e consolida il quarto posto, grazie ad una prova super di Vital (25 punti) e Olejniczak (13 punti e 11 rimbalzi). Varese batte Trapani (che sull'86-87 spreca una tripla del possibile sorpasso con Cappelletti), mentre Sassari espugna il campo di Treviso con un super Weber (30 punti con 9/13 da 2).