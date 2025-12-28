Corriere dello Sport.it
Luiss Basket sconfitta a San Severo

Luiss Basket sconfitta a San Severo

Dopo il successo contro Quarrata e nel derby di Roma, la striscia positiva dei capitolini si ferma con la sconfitta per 88-75
4 min

Ultimo match del girone d'andata per il raggruppamento B del campionato di Serie B Nazionale per la Luiss Basket, impegnata a San Severo: dopo il successo contro Quarrata e nel derby di Roma, la striscia positiva dei capitolini si ferma con la sconfitta per 88-75.

La Luiss (con Bottelli e Atamah ancora indisponibili, così come Graziano a referto solo per onor di firma) inizia il match con il quintetto base composto da Pasqualin, Casella, Jovovic, Ferrara e Salvioni; l'Allianz Pazienza San Severo risponde con Lucas, Morelli, Bandini, Bugatti e Gherardini.

Iniziano bene i padroni di casa, con quattro punti consecutivi di Bugatti che firma anche il canestro dell'11-3 dopo tre minuti di fara che porta coach Righetti a chiamare timeout. San Severo trova ancora il canestro ma finisce in bonus a metà quarto: Fernandez dalla lunetta segna il libero del 16-6, prima della bella stoppata in difesa su Mobio. Nuova accelerazione dei padroni di casa: la prima frazione si chiude sul 27-11.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Pasqualin, seguita da quella di Jovovic che portano nuovi punti alla causa della Luiss; le due squadre continuano a trovare il canestro, non riuscendo però a limitare gli attacchi avversari per una distanza nel punteggio che resta la medesima. Il floater di Pasqualin vale il -10 del 38-28 a metà quarto, con i capitolini che provano a prendersi l'inerzia del match. L'intensità e i contatti aumentano e la Luiss, in conseguenza dei liberi assegnati dopo il tecnico agli avversari, scende sotto la doppia cifra di svantaggio: con un parziale complessivo favorevole di 18-25 nella seconda frazione, i capitolini all'intervallo sono sotto per 45-36.

Dopo un minuto e mezzo dal rientro in campo, la tripla di Casella vale il -6 per una Luiss che rosicchia ancora punti a San Severo: punteggio sul 47-41. Lucas dà nuovamente ossigeno all'attacco dei pugliesi, riportati sulla doppia cifra di vantaggio due minuti dopo, sul 53-43. Fernandez ispira il break capitolino: quattro punti per Salvioni, due per Sylla e con un parziale di 0-6, lo score diventa di 55-51, per una partita riaperta a metà terzo quarto. Fallucca con la tripla ferma il controbreak di San Severo, che però imbriglia l'attacco capitolino e riesce a riportarsi a fine terza frazione in vantaggio di oltre 10 punti, 67-54.

Al gioco da tre punti di Jovovic per inaugurare l'ultimo quarto risponde Morelli. La tripla di Fallucca dopo tre minuti e mezzo dell'ultima frazione prova a ridare spinta ai capitolini per il 74-64, ma i locali mantengono l'inerzia del match con un Mobio sugli scudi che porta i suoi al 79-68 a tre minuti e mezzo dal termine della gara. Alla tripla di Cucci, Bandini risponde con un nuovo canestro da tre punti a due minuti dal termine: è il canestro che virtualmente chiude la partita, che termina sull'88-75 per San Severo.

Allianz Pazienza San Severo - Luiss Roma 88-75

Allianz Pazienza San Severo: Morelli 8, Bandini 7, Mobio 15, Gattel 3, Todisco, Miglio n.e., Petrushevski n.e., Ndour 5, Gherardini 7, Scredi n.e., Lucas 14, Bugatti 29

Allenatore: Bernardi

Ass. All.: De Florio, Mecci

Luiss Roma: Jovovic 12, Fernandez 11, Fallucca 10, Casella 5, Pasqualin 9, Ferrara 3, Sylla 2, Cucci 7, Salvioni 16, Graziano n.e.

Allenatore: Righetti

Ass. All.: Trimboli, Russo

Tutte le news di Basket

